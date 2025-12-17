Cheque voltou para os cofres da prefeitura - Divulgação

Publicado 17/12/2025 19:37 | Atualizado 17/12/2025 19:37

Seropédica - A Câmara Municipal de Seropédica devolveu à prefeitura, na manhã desta quarta-feira, 17, a quantia de R$ 4,3 milhões reais aos cofres públicos da cidade. A iniciativa do presidente da casa, vereador Bruno do Depósito (PRD), aconteceu no plenário Ézio Cabral, onde, junto dos seus pares, fez a entrega intitulado como "Cheque do Povo".

- "Eu estou no meu terceiro mandato, o meu primeiro foi de muito aprendizado e no segundo eu puder acompanhar de perto o trabalho administrativo aqui na Câmara. Neste terceiro, eu tive a honra de estar presidente e toda a experiência e em conversa com os meus pares decidimos fazer diferente, decidimos economizar; cortar na carne, cortar custos para fazer essa devolução no final do ano ao município de Seropédica", disse.

Ainda de acordo com o presidente, o planejamento começou por cortes em contratos altos e redução na folha de despesas.

- Nós tiramos alguns contratos altos que existiam na Câmara Municipal e sem fundamento, como o aluguel de um terreno para estacionamento e com um valor altíssimo; reduzimos o nosso quadro pessoal e daí começamos a fazer um reajuste financeiro e com austeridade fiscal para podermos ter um saldo positivo e financeiro no final do ano. Esse valor terá um impacto positivo na cidade, pois, a prefeitura tem carta branca para fazer o uso onde achar pertinente, seja na saúde, na educação, nos serviços públicos e afins", falou Bruno do Depósito.

Também presente na cerimônia o vereador Whatylla Cebolinha (Solidariedade) que tem uma participação ativa em todas as atividades da atual gestão na Câmara, comentou a atitude do presidente.

- Temos uma Gestão participativa, pois, sem a população não há o Vereador e espero que, no próximo ano já possamos ter um retorno deste valor na aplicação nas pastas da Saúde e Educação. Me sinto honrado pelo comprometido em ter responsabilidade com o dinheiro do contribuinte e hoje podermos devolver esse "Cheque do Povo" à prefeitura em benefício da população de Seropédica", concluiu o vereador.