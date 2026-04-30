As inscrições para o primeiro concurso público da Casa prosseguem até 29 de maioDivulgação
Seropédica integra os 13 municípios da Baixada Fluminense e tem acessos pelas rodovias BR – 465 (antiga Rio – São Paulo), Presidente Dutra (BR- 116), Arco Metropolitano e a RJ – 099 (estrada de Piranema), a intenção da presidência da Câmara e ter um número expressivo de candidatos dentro e fora da cidade. É o que explica o presidente da Casa, Vereador Bruno do Depósito (PRD):
-O nosso município é jovem dentro do estado, mas estamos em umas das regiões estratégicas de acesso, interligadas por diversas vias que facilitam a chegada até aqui. Desde a minha posse como presidente deste biênio, foi uma das minhas propostas promover o primeiro concurso da Câmara Municipal, pois, entendo que é servidor público quando efetivado e dentro das suas áreas técnicas faz a engrenagem municipal andar perfeitamente junto aos demais funcionários. Espero ter bastante pessoas inscritas, Seropédica é grande e promissora- destacou.
Para este processo, a administração da Câmara após análise, oferece 19 vagas imediatas e 220 para cadastro de reserva (CR), totalizando 239 novos empregos.
VAGAS
Agente de Compras e Licitações (ensino superior), Assistente Administrativo (ensino médio), Contador (ensino superior), Agente de Controle (ensino superior), Assistente Financeiro (ensinos técnico ou superior), Analista de TI (ensino superior), O Oficial Legislativo (ensino médio), Técnico em Áudio e Vídeo (técnico na área audiovisual) e Procurador Legislativo (superior + OAB + 02 anos de prática).
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