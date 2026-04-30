As inscrições para o primeiro concurso público da Casa prosseguem até 29 de maio - Divulgação

As inscrições para o primeiro concurso público da Casa prosseguem até 29 de maioDivulgação

Publicado 30/04/2026 15:28

Seropédica - A Câmara Municipal de Seropédica, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, publicou no Boletim Oficial dessa quarta-feira, (29), os editais (001 e 002/2026) do primeiro concurso público da instituição. Inscrições estão abertas e os salários podem chegar a mais de R$ 4 mil.

De acordo com edital as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 02 de agosto, com resultado final no dia 13 de outubro. Os salários variam entre R$ 1.630 e R$ 4.200. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de maio de 2026. A organização do concurso público é da banca Instituto Consulpam.



Seropédica integra os 13 municípios da Baixada Fluminense e tem acessos pelas rodovias BR – 465 (antiga Rio – São Paulo), Presidente Dutra (BR- 116), Arco Metropolitano e a RJ – 099 (estrada de Piranema), a intenção da presidência da Câmara e ter um número expressivo de candidatos dentro e fora da cidade. É o que explica o presidente da Casa, Vereador Bruno do Depósito (PRD):



-O nosso município é jovem dentro do estado, mas estamos em umas das regiões estratégicas de acesso, interligadas por diversas vias que facilitam a chegada até aqui. Desde a minha posse como presidente deste biênio, foi uma das minhas propostas promover o primeiro concurso da Câmara Municipal, pois, entendo que é servidor público quando efetivado e dentro das suas áreas técnicas faz a engrenagem municipal andar perfeitamente junto aos demais funcionários. Espero ter bastante pessoas inscritas, Seropédica é grande e promissora- destacou.



Para este processo, a administração da Câmara após análise, oferece 19 vagas imediatas e 220 para cadastro de reserva (CR), totalizando 239 novos empregos.



VAGAS



Agente de Compras e Licitações (ensino superior), Assistente Administrativo (ensino médio), Contador (ensino superior), Agente de Controle (ensino superior), Assistente Financeiro (ensinos técnico ou superior), Analista de TI (ensino superior), O Oficial Legislativo (ensino médio), Técnico em Áudio e Vídeo (técnico na área audiovisual) e Procurador Legislativo (superior + OAB + 02 anos de prática).

O edital com todas as informações sobre o concurso no portal do instituto Consuplan https://www.consulpam.com.br/. As taxas variam entre R$: 70 e R$: 130, pessoas com inscrição no CadÚnico e doadoras de medula óssea terão direito à isenção, pelo site da banca, e com comprovação.