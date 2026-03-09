Espetáculo aborda a empatia e respeito ao próximo, eliminando o preconceito - Divulgação/Higor de Souza

Publicado 09/03/2026 18:31

Seropédica - O espetáculo “Crepúsculo das Máscaras” que entra em cena nesta terça-feira (10), às 15h, na Associação Cultural Casarão, em Seropédica, traz uma reflexão através da arte de experiências reais que estimulam o diálogo sobre identidade, respeito e o impacto das pequenas atitudes no cotidiano escolar e familiar. A peça aborda temas importantes como respeito e empatia com o próximo.

Em circulação pela Baixada Fluminense, o espetáculo após estreia, em Seropédica, segue em cartaz até o dia 20, percorrendo espaços culturais de outros municípios do Rio de Janeiro, como Japeri, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, Duque de Caxias, Nilópolis e São João de Meriti. O ingresso é gratuito e aberto ao público.



O espetáculo que promete arrancar boas risadas do público, tem como elenco Marlon Vares, natural da baixada fluminense, na idealização, texto e atuação e Pérola Accioly no elenco, a tragicomédia aborda, com sensibilidade e humor, os desafios enfrentados por quem decide assumir a própria identidade em uma sociedade ainda marcada por julgamentos e preconceitos. “Não é doloroso ser LGBTQIA+. É doloroso porque a sociedade faz com que seja. É a mentalidade fechada que transforma isso em problema”, ressalta Marlon.



Mais do que falar sobre identidade, o espetáculo propõe um exercício coletivo de empatia. Ao apresentar, de maneira acessível e bem-humorada, o processo de autoconhecimento e enfrentamento de preconceitos, a peça convida o público a refletir sobre o papel que cada pessoa exerce na construção desses temas.

-Penso muito nos alunos do ensino médio, que estão naquela fase das ‘brincadeiras’, do bullying, dessas piadas que parecem inofensivas, mas não são. Talvez alguém saia da peça e pense: ‘Será que a piada que eu fiz com meu amigo semana passada faz sentido? Por que isso ainda é engraçado?’ Que alguém levante da plateia e chegue em casa para abraçar o filho. Ou que alguém crie coragem para puxar essa conversa dentro de casa. Usar a arte como impulso de transformação, esse é o meu maior desejo - destaca o idealizador.



O formato interativo continua sendo um dos diferenciais da montagem. Em três momentos da apresentação, o público escolhe entre dois caminhos possíveis, moldando o rumo da narrativa. Cada sessão se torna única, estimulando a participação ativa e o senso de pertencimento da plateia. "Em outras temporadas, muitos comentaram que queriam voltar para assistir às outras cenas que não conseguiram ver. É gratificante ver o entusiasmo do público", ressalta o autor.



Para Marlon, a circulação de “Crepúsculo das Máscaras” pela Baixada Fluminense, região onde o acesso ao teatro ainda é limitado e os espaços de debate sobre diversidade são escassos, é muito significativo e importante, especialmente numa temporada voltada aos estudantes. "A minha expectativa é justamente essa: ajudar a romper algumas amarras sociais.”



Contribuindo para a conscientização e acolhimento das vidas LGBTQIAP+ na sociedade, a montagem aborda a aceitação de si mesmo e a importância das redes de apoio, trazendo uma mensagem de amor próprio, empatia e acolhimento.





SINOPSE



Crepúsculo das Máscaras retrata de forma tragicômica a jornada de autodescoberta e aceitação de pessoas LGBTQIAPN+ ao se assumirem na sociedade. Em uma noite, um menino que encontra refúgio no cemitério, e com seus habitantes, vê o conhecido se transformar perante seus olhos. Mesmo com ajuda de uma mulher misteriosa, estaria o menino preparado para encarar a morte enquanto segue para um grande ritual?



Programação



Data: 10/03 (terça-feira)

Horário: 15h

Local: Associação Cultural Casarão – Seropédica

Ingresso: Gratuito



FICHA TÉCNICA



Idealização: Marlon Vares

Dramaturgia: Aline Santos e Marlon Vares

Elenco: Marlon Vares e Pérola Acioly

Direção coletiva

Direção de Movimento: Daniel Cintra

Cenografia: Cachalote Mattos

Figurino e Caracterização: Carla Costa

Assistente de Figurino e Caracterização: Thiago Manzotti

Mascareiro: Rodrigo Sàngódáre

Iluminação: Cris Ferreira

Diretor Musical e Musicista: Rel Rocha

Direção de Produção: Ítalo Leal

Produção Executiva: Aline Santos.