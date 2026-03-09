Espetáculo aborda a empatia e respeito ao próximo, eliminando o preconceito Divulgação/Higor de Souza
O espetáculo que promete arrancar boas risadas do público, tem como elenco Marlon Vares, natural da baixada fluminense, na idealização, texto e atuação e Pérola Accioly no elenco, a tragicomédia aborda, com sensibilidade e humor, os desafios enfrentados por quem decide assumir a própria identidade em uma sociedade ainda marcada por julgamentos e preconceitos. “Não é doloroso ser LGBTQIA+. É doloroso porque a sociedade faz com que seja. É a mentalidade fechada que transforma isso em problema”, ressalta Marlon.
Mais do que falar sobre identidade, o espetáculo propõe um exercício coletivo de empatia. Ao apresentar, de maneira acessível e bem-humorada, o processo de autoconhecimento e enfrentamento de preconceitos, a peça convida o público a refletir sobre o papel que cada pessoa exerce na construção desses temas.
O formato interativo continua sendo um dos diferenciais da montagem. Em três momentos da apresentação, o público escolhe entre dois caminhos possíveis, moldando o rumo da narrativa. Cada sessão se torna única, estimulando a participação ativa e o senso de pertencimento da plateia. "Em outras temporadas, muitos comentaram que queriam voltar para assistir às outras cenas que não conseguiram ver. É gratificante ver o entusiasmo do público", ressalta o autor.
Para Marlon, a circulação de “Crepúsculo das Máscaras” pela Baixada Fluminense, região onde o acesso ao teatro ainda é limitado e os espaços de debate sobre diversidade são escassos, é muito significativo e importante, especialmente numa temporada voltada aos estudantes. "A minha expectativa é justamente essa: ajudar a romper algumas amarras sociais.”
Contribuindo para a conscientização e acolhimento das vidas LGBTQIAP+ na sociedade, a montagem aborda a aceitação de si mesmo e a importância das redes de apoio, trazendo uma mensagem de amor próprio, empatia e acolhimento.
SINOPSE
Crepúsculo das Máscaras retrata de forma tragicômica a jornada de autodescoberta e aceitação de pessoas LGBTQIAPN+ ao se assumirem na sociedade. Em uma noite, um menino que encontra refúgio no cemitério, e com seus habitantes, vê o conhecido se transformar perante seus olhos. Mesmo com ajuda de uma mulher misteriosa, estaria o menino preparado para encarar a morte enquanto segue para um grande ritual?
Data: 10/03 (terça-feira)
Horário: 15h
Local: Associação Cultural Casarão – Seropédica
Ingresso: Gratuito
FICHA TÉCNICA
Idealização: Marlon Vares
Dramaturgia: Aline Santos e Marlon Vares
Elenco: Marlon Vares e Pérola Acioly
Direção coletiva
Direção de Movimento: Daniel Cintra
Cenografia: Cachalote Mattos
Figurino e Caracterização: Carla Costa
Assistente de Figurino e Caracterização: Thiago Manzotti
Mascareiro: Rodrigo Sàngódáre
Iluminação: Cris Ferreira
Diretor Musical e Musicista: Rel Rocha
Direção de Produção: Ítalo Leal
Produção Executiva: Aline Santos.
