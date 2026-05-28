Equipes treinadas desenvolvem atividades educativas sobre ciclos e importância da água - Divulgação/Rio+Saneamento

Equipes treinadas desenvolvem atividades educativas sobre ciclos e importância da águaDivulgação/Rio+Saneamento

Publicado 28/05/2026 17:35

Seropédica - A Rio+Saneamento participa da Semana Rural 2026, realizada entre os dias 25 e 31 de maio, no campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, com uma programação especial voltada à educação ambiental, prestação de serviços e oportunidades de emprego.

Semana Rural 2026 de Seropédica Divulgação/Rio+Saneamento

Durante o evento, a concessionária oferece ao público experiências interativas e conteúdos educativos sobre o ciclo da água e o tratamento de esgoto. Entre as atrações está uma experiência imersiva com óculos de realidade virtual, permitindo aos visitantes realizar uma visita 360º às estações de tratamento da empresa.

Os participantes também poderão acompanhar, na prática, uma das etapas do tratamento da água por meio do equipamento portátil conhecido como Jar-Test, utilizado para simular processos realizados nas Estações de Tratamento de Água (ETAs). Além disso, o laboratório móvel da concessionária estará presente no evento para apresentar análises e processos relacionados ao tratamento de água.

O atendimento itinerante da Rio+Saneamento, inicialmente previsto para acontecer em Piranema, foi incorporado à programação da Semana Rural. Com isso, os serviços serão realizados nos dias 30 e 31 de maio, dentro do campus da UFRRJ. Os moradores poderão esclarecer dúvidas, solicitar serviços, negociar débitos e receber suporte comercial.

A programação também contará com ações ambientais promovidas pela equipe de Meio Ambiente da concessionária, por meio do programa Trata Óleo, responsável pela coleta de óleo de cozinha usado. A iniciativa busca incentivar o descarte correto do material e ampliar a conscientização ambiental entre os participantes.

Ao longo de toda a programação, a Rio+Saneamento também estará recebendo currículos de interessados em oportunidades de emprego na empresa.