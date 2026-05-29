Presidente da Câmara Bruno do Depósito (E) e reitor da UFRRJ, Roberto Rodrigues (D) - Divulgação

Presidente da Câmara Bruno do Depósito (E) e reitor da UFRRJ, Roberto Rodrigues (D)Divulgação

Publicado 29/05/2026 21:14

Seropédica - A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) deu início, na última terça-feira (26), à quarta edição da Semana Rural 2026, considerada a maior feira de extensão universitária do estado do Rio de Janeiro. Com entrada gratuita, o evento segue até domingo (31), das 8h às 18h, no campus de Seropédica, reunindo ciência, cultura, tecnologia, educação e integração com a comunidade.

UFRRJ com visitação gratuita até 31 de maio Divulgação

A expectativa da organização é receber mais de 11 mil estudantes ao longo dos sete dias de programação. Mais de 200 escolas cadastradas participam da iniciativa, que tem como principal objetivo aproximar a universidade da população e apresentar os projetos desenvolvidos pela instituição.

Segundo o reitor da UFRRJ, Roberto Rodrigues, a Semana Rural é uma oportunidade para despertar o interesse dos jovens pelo ensino superior e fortalecer os laços entre a universidade e o município.

-O objetivo do evento é para que a população possa conhecer o que a gente produz em forma de conhecimento, trazendo os alunos dos ensinos médio e fundamental para desejarem estar na universidade. Além disso, buscamos aproximar parceiros como a Câmara Municipal e a Prefeitura, dando mais visibilidade para a cidade - destacou.

A programação inclui palestras, oficinas, minicursos, feiras, exposições, mostras científicas, apresentações culturais e ações educativas em diversas áreas do conhecimento. O evento também contou com a presença de representantes do poder público local, entre eles o presidente da Câmara Municipal de Seropédica, vereador Bruno do Depósito (PRD), que ressaltou a importância da parceria entre o Legislativo e a universidade.

-Aqui vemos uma enorme estrutura para que tudo que é aplicado nas salas de aula da Rural possa ser exposto para a população de Seropédica e municípios vizinhos. É fundamental apoiar iniciativas como a Semana Rural e incentivar os alunos da rede municipal a sonharem com o ingresso no ensino superior- afirmou o parlamentar.

De acordo com a comissão organizadora, cerca de 250 escolas de diferentes municípios do estado do Rio de Janeiro devem visitar o evento. Além das atividades acadêmicas, a programação foi pensada para toda a família, com atrações interativas e educativas.

-A Semana Rural apresenta as ações de extensão da universidade para a comunidade em um ambiente familiar. As crianças podem visitar a mini fazendinha, conhecer os animais e participar de diversas atividades. No encerramento teremos shows, vacinação de pets, espaço saúde, leilão de equídeos e uma exposição de carros antigos, reduzindo cada vez mais a barreira entre a universidade e a comunidade- explicou Luan Lima, integrante da comissão organizadora.

Com uma programação diversificada e voltada para todas as idades, a Semana Rural 2026 reforça o papel da UFRRJ como centro de produção de conhecimento, inovação e desenvolvimento social, aproximando a universidade da população e promovendo a troca de experiências entre academia e comunidade.