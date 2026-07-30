Publicado 30/07/2026 00:00

A Chacina de Acari deixou 11 desaparecidos, cujos corpos nunca foram encontrados. 36 anos depois as famílias conseguem as certidões de óbito. As mães enfrentaram ameaças de morte enquanto buscavam respostas. Justiça que tarda, falha, sim, sobretudo quando uma geração inteira espera por ela.

A Anvisa aprovou cinco novos medicamentos injetáveis à base de semaglutida para adultos com diabetes tipo 2. Muitos têm usado só para emagrecer. Os atalhos disponíveis aumentam, mas o melhor caminho continua sendo uma vida mais saudável e sempre orientação médica.