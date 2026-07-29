Homem foi preso após ser identificado por reconhecimento facialDivulgação PCRJ

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Aretha Dossares
Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (29), um homem que manteve a própria filha em cárcere privado durante cinco anos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, a mulher, já adulta, permaneceu trancada em um imóvel em condições desumanas. O crime, ocorrido entre 2016 e 2021, foi motivado pelo interesse do pai no dinheiro que ela possuía em conta bancária.
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Segundo a delegada Isabelle Conti, o homem alimentava a filha apenas uma vez ao dia. "Ele a mantinha trancada em casa, com as portas fechadas por cadeados. Ela era alimentada apenas uma vez ao dia em potes de sorvete, em uma casa sem higiene e em condição de completa insalubridade", disse.

Ele foi condenado pelos crimes de cárcere privado qualificado e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica. Nesta quarta-feira, o foragido foi localizado após o Centro de Monitoramento de Nilópolis identificá-lo por meio do sistema de reconhecimento facial. Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) e agentes da Guarda Civil Municipal realizaram o cerco e efetuaram a prisão.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral.