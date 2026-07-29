Homem foi preso após ser identificado por reconhecimento facialDivulgação PCRJ
Segundo a delegada Isabelle Conti, o homem alimentava a filha apenas uma vez ao dia. "Ele a mantinha trancada em casa, com as portas fechadas por cadeados. Ela era alimentada apenas uma vez ao dia em potes de sorvete, em uma casa sem higiene e em condição de completa insalubridade", disse.
Ele foi condenado pelos crimes de cárcere privado qualificado e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica. Nesta quarta-feira, o foragido foi localizado após o Centro de Monitoramento de Nilópolis identificá-lo por meio do sistema de reconhecimento facial. Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) e agentes da Guarda Civil Municipal realizaram o cerco e efetuaram a prisão.
A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.
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