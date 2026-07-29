Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Temperaturas mais amenas marcam o fim de semana no Rio
Rio de Janeiro

Temperaturas mais amenas marcam o fim de semana no Rio

Frente fria avança sobre o estado nesta quinta-feira (30), trazendo chuva e queda nos termômetros

Mais artigos de Aretha Dossares
Aretha Dossares
O calor diminui e o fim de semana será mais ameno no Rio
Após os 35°C, as temperaturas começam a cair
A chuva retorna na quinta e sexta-feira no Rio
Sábado será de sol e sem previsão de chuva
Fim de semana terá tempo firme e temperaturas agradáveis
Cariocas terão alívio do calor nos próximos dias
A mudança no tempo começa nesta quinta-feira
Sol, chuva e queda de temperatura marcam a semana
O calor intenso dá lugar a um clima mais ameno
Depois da chuva, o sol volta a aparecer no sábado
Prepare o guarda-chuva para quinta e sexta; o sábado será de sol
Publicidade
Rio - Depois do calor registrado nos últimos dias, os cariocas devem sentir a chegada de uma frente fria a partir desta quinta-feira (30). A previsão do Climatempo indica pancadas de chuva, redução das temperaturas e um fim de semana de clima mais agradável.
LEIA MAIS: Campanha oferece exames de DNA gratuitos na estação Carioca

Na quinta-feira (30), o tempo muda. O dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas caem para a mínima de 18°C e a máxima de 28°C, com 66% de chance de chuva.

Na sexta-feira (31), o tempo segue instável, com previsão de chuva pela manhã e aberturas de sol à tarde. Os termômetros devem variar entre 19°C e 26°C.

Para o fim de semana, a previsão indica tempo mais firme. No sábado (1º), o sol aparece entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas devem ficar entre 17°C e 26°C.

Já no domingo (2), o dia será de sol, com aumento da nebulosidade ao longo da tarde e da noite. A máxima pode chegar a 29°C, enquanto a mínima será de 18°C. Não há previsão de chuva.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Rio de Janeiro
[an error occurred while processing the directive]