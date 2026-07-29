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Temperaturas mais amenas marcam o fim de semana no Rio
Frente fria avança sobre o estado nesta quinta-feira (30), trazendo chuva e queda nos termômetros
Rio - Depois do calor registrado nos últimos dias, os cariocas devem sentir a chegada de uma frente fria a partir desta quinta-feira (30). A previsão do Climatempo indica pancadas de chuva, redução das temperaturas e um fim de semana de clima mais agradável.
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Na quinta-feira (30), o tempo muda. O dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas caem para a mínima de 18°C e a máxima de 28°C, com 66% de chance de chuva.
Na sexta-feira (31), o tempo segue instável, com previsão de chuva pela manhã e aberturas de sol à tarde. Os termômetros devem variar entre 19°C e 26°C.
Para o fim de semana, a previsão indica tempo mais firme. No sábado (1º), o sol aparece entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas devem ficar entre 17°C e 26°C.
Já no domingo (2), o dia será de sol, com aumento da nebulosidade ao longo da tarde e da noite. A máxima pode chegar a 29°C, enquanto a mínima será de 18°C. Não há previsão de chuva.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
Na quinta-feira (30), o tempo muda. O dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas caem para a mínima de 18°C e a máxima de 28°C, com 66% de chance de chuva.
Na sexta-feira (31), o tempo segue instável, com previsão de chuva pela manhã e aberturas de sol à tarde. Os termômetros devem variar entre 19°C e 26°C.
Para o fim de semana, a previsão indica tempo mais firme. No sábado (1º), o sol aparece entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas devem ficar entre 17°C e 26°C.
Já no domingo (2), o dia será de sol, com aumento da nebulosidade ao longo da tarde e da noite. A máxima pode chegar a 29°C, enquanto a mínima será de 18°C. Não há previsão de chuva.
*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral
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