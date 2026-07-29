Temperaturas mais amenas marcam o fim de semana no Rio

Na quinta-feira (30), o tempo muda. O dia será de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas caem para a mínima de 18°C e a máxima de 28°C, com 66% de chance de chuva.Na sexta-feira (31), o tempo segue instável, com previsão de chuva pela manhã e aberturas de sol à tarde. Os termômetros devem variar entre 19°C e 26°C.Para o fim de semana, a previsão indica tempo mais firme. No sábado (1º), o sol aparece entre poucas nuvens, sem previsão de chuva. As temperaturas devem ficar entre 17°C e 26°C.Já no domingo (2), o dia será de sol, com aumento da nebulosidade ao longo da tarde e da noite. A máxima pode chegar a 29°C, enquanto a mínima será de 18°C. Não há previsão de chuva.