Carga de medicamentos para emagrecimento era transportada com outros produtos - Divulgação / GSI

Carga de medicamentos para emagrecimento era transportada com outros produtosDivulgação / GSI

Publicado 29/07/2026 12:57

Rio - Um carregamento com mais de 200 ampolas de medicamentos para emagrecimento foi apreendido no Posto Fiscal Nhangapi, na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, no Sul Fluminense, por agentes da Operação Foco.

A abordagem aconteceu na segunda-feira (27). O caminhão-baú saiu do Brás, em São Paulo, e tinha como destino o Espírito Santo. Os medicamentos eram transportados junto com outros produtos, como bicicletas elétricas e roupas íntimas.

No total, os agentes encontraram 69 unidades de Tirzepatida, 192 ampolas de Retatrutida e 2 unidades de peptídeos. A carga, avaliada em mais de R$ 400 mil, não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Tirzepatida e Retatrutida são substâncias usadas em tratamentos para diabetes e emagrecimento. Sua comercialização é regulada pela Anvisa. O material foi encaminhado para a 99ª DP (Itatiaia), onde ficou retido.