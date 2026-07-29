Corpos são encontrados esquartejados na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Corpos são encontrados esquartejados na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do RioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 29/07/2026 14:18

Rio - Dois corpos esquartejados foram encontrados em sacos de lixo, na tarde desta quarta-feira (29), próximos a um posto de gasolina na Avenida Brasil , altura da Vila Kennedy, Zona Oeste.

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De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) receberam acionamento para uma ocorrência de encontro de cadáver. Após acharem os homens, as equipes isolaram a área para perícia.

Os dois foram colocados próximos a um muro, em diferentes sacos. Eles também sofreram decapitação. A situação, em plena luz do dia, chamou a atenção de pessoas que estiveram no local.

O Corpo de Bombeiros informou que as autoridades encaminharam as vítimas para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro.