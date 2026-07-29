Corpos são encontrados esquartejados na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do RioReginaldo Pimenta / Agência O DIA

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Mylena Moura
Rio - Dois corpos esquartejados foram encontrados em sacos de lixo, na tarde desta quarta-feira (29), próximos a um posto de gasolina na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, Zona Oeste.
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Polícia Civil foi acionada devido corpos encontrados em Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Sacos plásticos contendo corpos esquartejados foram encontrados na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Corpos foram encontrados perto de um muro, na Vila Kennedy - Reginaldo Pimenta
Corpos são encontrados esquartejados na Avenida Brasil, altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) receberam acionamento para uma ocorrência de encontro de cadáver. Após acharem os homens, as equipes isolaram a área para perícia.
Os dois foram colocados próximos a um muro, em diferentes sacos. Eles também sofreram decapitação. A situação, em plena luz do dia, chamou a atenção de pessoas que estiveram no local.
O Corpo de Bombeiros informou que as autoridades encaminharam as vítimas para o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto (IML), no Centro. 