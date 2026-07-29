Coleta é feita por meio de uma pequena amostra de sangue retirada do dedo - Divulgação / DPRJ

Coleta é feita por meio de uma pequena amostra de sangue retirada do dedoDivulgação / DPRJ

Publicado 29/07/2026 14:03

Rio - A estação Carioca/Centro do MetrôRio recebe, nesta sexta-feira (31), uma edição da campanha Meu Pai Tem Nome, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ) . A ação vai oferecer gratuitamente exames de DNA, orientação jurídica e atendimento especializado para pessoas interessadas em realizar o reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade, por vínculo biológico ou socioafetivo.

Os atendimentos serão realizados no mezanino do Acesso B (Avenida Chile), das 9h às 15h, com inscrições feitas no próprio local, por ordem de chegada. Para participar, é necessário apresentar a documentação exigida e, quando aplicável, estar acompanhado da pessoa que também participará do exame. Segundo a Defensoria Pública, os resultados serão entregues no Dia D da campanha, marcado para 15 de agosto, no Estádio de São Januário.

De acordo com a instituição, a iniciativa busca ampliar o acesso ao reconhecimento da filiação. Dados do Portal da Transparência do Registro Civil apontam que, em 2025, 173.112 crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento, o equivalente a 6,9% dos nascimentos registrados no país. No Estado do Rio, foram 12.883 registros, correspondentes a 7,77% dos nascimentos, percentual superior à média nacional.

A campanha é promovida nacionalmente pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege). Segundo a Defensoria Pública, o reconhecimento da filiação garante acesso a direitos como pensão alimentícia, herança, benefícios previdenciários, histórico de saúde familiar e fortalecimento dos vínculos familiares.

Ainda de acordo com a DPRJ, a campanha percorrerá outros locais do estado nos próximos meses. As próximas etapas serão divulgadas pela instituição.

Como participar

O exame de DNA será realizado por meio da coleta de uma pequena amostra de sangue retirada da ponta do dedo, sem necessidade de preparo prévio.

Podem participar pessoas interessadas no reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade, na comprovação de vínculo biológico para processos judiciais ou em outras situações atendidas pela Defensoria Pública.

É necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. A pessoa que busca o reconhecimento deve levar a certidão de nascimento ou, caso ainda não tenha registro, a Declaração de Nascido Vivo (DNV). Quando aplicável, também será exigida a certidão de óbito do suposto pai ou da suposta mãe.

A entrega dos resultados ocorrerá em 15 de agosto, das 9h às 15h, no Portão 7 do Estádio de São Januário, onde também serão oferecidos atendimentos relacionados ao reconhecimento de paternidade e maternidade, orientação jurídica e outros serviços ligados ao direito à identidade.