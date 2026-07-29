Acidente aconteceu na altura da estação Parada Modelo, em Guapimirim - Reprodução

Acidente aconteceu na altura da estação Parada Modelo, em GuapimirimReprodução

Publicado 29/07/2026 10:52

Rio - Um acidente paralisou temporariamente a circulação de trens, na manhã desta quarta-feira (29), em Guapimirim, na Baixada Fluminense. De acordo com a concessionária TrensRJ, um veículo de passeio não respeitou sinalização na passagem de nível, próximo à estação Parada Modelo, e invadiu a linha férrea, colidindo com uma composição.

A batida aconteceu por volta das 7h30. A empresa informou que acionou, imediatamente, os órgãos necessários para atendimento da ocorrência. Não houve registro de feridos.

A TrensRJ pede que motoristas respeitem a sinalização nas passagens de nível. Deixar de parar o carro antes de atravessar a linha férrea é uma infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O ato gera uma multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Neste momento, a circulação de trens na extensão Guapimirim funciona normalmente.