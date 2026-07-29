Acidente aconteceu na altura da estação Parada Modelo, em GuapimirimReprodução
Carro invade linha férrea e colide com trem em Guapimirim
Segundo a concessionária TrensRJ, veículo de passeio não respeitou sinalização na passagem de nível
Metrô parado, andaime à deriva e árvores caídas: veja os estragos
Passageiros quebraram janelas de composições sem ventilação, trabalhadores precisaram ser resgatados e pessoas ficaram feridas durante a ventania
Polícia prende homem que manteve filha em cárcere privado
Durante cinco anos, mulher recebeu apenas uma refeição por dia
Volta para casa tem filas, apagões e ônibus lotados após ventania
Trens e metrô ficaram sem funcionar, enquanto passageiros enfrentaram longas esperas, congestionamentos e corridas por aplicativo com preços elevados
Amigo lamenta morte de PM: 'Dedicou a vida à sociedade'
Fernando Plácido Roberto Rocha não resistiu aos ferimentos após ser baleado durante perseguição policial
Queda de muro deixa dois mortos durante ventania no Rio
Rajadas superiores a 100 km/h provocaram mortes, desabamentos, falta de energia e transtornos em diferentes regiões do estado
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