Ação em Parada Modelo segue até sexta-feira (31) com atendimentos mediante agendamento onlineDivulgação
A ação busca incentivar a posse responsável e auxiliar no controle populacional de animais domésticos na região. Para garantir o atendimento, os tutores devem realizar o agendamento prévio de forma online, procedimento obrigatório para a triagem e organização do fluxo de cirurgias.
Para essa temporada do serviço, estão sendo oferecidas 1.500 vagas para atender tutores de todo o município.
Serviço:
Data e horário: De 27 a 31 de julho, das 8h às 17h
Local: Praça do Samuquinha – Parada Modelo
Agendamento obrigatório: Pelo site https://www.castramaisrj2.com.br/
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