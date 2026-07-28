Ação em Parada Modelo segue até sexta-feira (31) com atendimentos mediante agendamento onlineDivulgação

Mais artigos de Pablo Cavalcanti
Pablo Cavalcanti
A população de Guapimirim conta com uma iniciativa pública voltada à saúde e ao bem-estar animal. Até o dia 31 de julho, o município recebe um serviço gratuito de castração para cães e gatos, instalado na Praça do Samuquinha, no bairro Parada Modelo. Os atendimentos ocorrem das 8h às 17h.

A ação busca incentivar a posse responsável e auxiliar no controle populacional de animais domésticos na região. Para garantir o atendimento, os tutores devem realizar o agendamento prévio de forma online, procedimento obrigatório para a triagem e organização do fluxo de cirurgias.
O projeto é realizado pelo Instituto Golias, em parceria com a Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Bem-Estar e Proteção Animal.

Para essa temporada do serviço, estão sendo oferecidas 1.500 vagas para atender tutores de todo o município.


Serviço:

Data e horário: De 27 a 31 de julho, das 8h às 17h

Local: Praça do Samuquinha – Parada Modelo

Agendamento obrigatório: Pelo site https://www.castramaisrj2.com.br/
Castramóvel em Guapimirim - Divulgação
Castramóvel em GuapimirimDivulgação
fotogaleria
Ação em Parada Modelo segue até sexta-feira (31) com atendimentos mediante agendamento online
Castramóvel em Guapimirim