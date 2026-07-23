Guapimirim abre concurso na educação com 508 vagas - Divulgação

Guapimirim abre concurso na educação com 508 vagasDivulgação

Publicado 23/07/2026 11:28 | Atualizado 23/07/2026 11:29

A Prefeitura Municipal de Guapimirim, na Baixada Fluminense, abriu as inscrições para seu novo concurso público voltado para a Secretaria Municipal de Educação. O certame, regido pelo Edital nº 01/2026 e organizado pelo Instituto ACCESS, oferece um total de 508 oportunidades, sendo 125 vagas para provimento imediato e 383 destinadas à formação de cadastro de reserva.

Em agosto do ano passado, a prefeitura fechou um acordo para a realização do concurso. Leia abaixo:

A inscrição já está aberta e deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do site da organizadora https://concursos.access.org.br/informacoes/180/ até as 23h59 do dia 10 de setembro de 2026. A taxa de inscrição foi fixada no valor de R$ 53 para todos os cargos. Isenções da taxa puderam ser solicitadas por doadores regulares de sangue ou inscritos no CadÚnico.

O processo seletivo contempla funções nos níveis médio/normal e superior: Professor II (Nível Médio/Normal ou Superior em Pedagogia/Anos Iniciais): Conta com 65 vagas imediatas e 279 para cadastro de reserva (distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e pretos e pardos). A jornada de trabalho é de 22 horas e 30 minutos semanais, com remuneração inicial de R$ 2.677,28.

Professor I (Nível Superior - Licenciatura Plena): Oferece 60 vagas imediatas e 104 para cadastro de reserva, distribuídas entre as disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática. A carga horária é de 20 horas semanais, com vencimento inicial de R$ 2.983,47.

Além da remuneração base, os servidores nomeados sob o regime estatutário terão direito ao auxílio-transporte.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 18 de outubro de 2026. O exame objetivo contará com 40 questões de múltipla escolha abarcando Língua Portuguesa, Informática Básica, Conhecimentos Gerais, Legislação, Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos. Para os concorrentes ao cargo de Professor I, haverá ainda uma etapa posterior de avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório. O concurso terá validade de dois anos a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, a critério da administração municipal.