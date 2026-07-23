Guapimirim abre concurso na educação com 508 vagasDivulgação
Guapimirim abre concurso na educação com 508 vagas
Inscrições começam nesta terça-feira para cargos de Professor I e II, com salários de até R$ 2,9 mil; provas serão realizadas em outubro.
Guapimirim abre concurso na educação com 508 vagas
Inscrições começam nesta terça-feira para cargos de Professor I e II, com salários de até R$ 2,9 mil; provas serão realizadas em outubro.
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