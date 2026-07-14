Formatura da Guarda Mirim AmbientalDivulgação
O programa se destaca por oferecer vivências práticas que expandem o aprendizado para fora das salas de aula. Ao longo do projeto, os participantes vivenciam o dia a dia da preservação ambiental através de atividades dinâmicas e de impacto direto na comunidade.
Aprendizado prático
A formação dos guardas mirins é pautada pelo contato direto com a natureza. Entre as principais ações desenvolvidas durante o projeto, destacam-se:
Trilhas ecológicas: Atividades de exploração que estimulam o respeito e o conhecimento da fauna e flora locais;
Plantio de árvores: Ações práticas de reflorestamento e recuperação de áreas verdes no município;
Educação ambiental: Aulas e dinâmicas focadas em sustentabilidade, cidadania e no papel ativo de cada jovem na preservação da sua comunidade.
Com a formatura, esses jovens assumem o papel de multiplicadores ambientais, preparados para fazer a diferença e liderar iniciativas ecológicas em Guapimirim.
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