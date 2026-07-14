Formatura da Guarda Mirim AmbientalDivulgação

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Pablo Cavalcanti
A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade de Guapimirim, em uma parceria estratégica com a Guarda Ambiental Municipal, realizou a formatura de mais uma turma da Guarda Mirim Ambiental. O projeto vai muito além da conclusão de um curso tradicional, consolidando-se como um marco na formação de jovens conscientes, responsáveis e comprometidos com a preservação dos recursos naturais e com o futuro sustentável do município.

O programa se destaca por oferecer vivências práticas que expandem o aprendizado para fora das salas de aula. Ao longo do projeto, os participantes vivenciam o dia a dia da preservação ambiental através de atividades dinâmicas e de impacto direto na comunidade.

Aprendizado prático
A formação dos guardas mirins é pautada pelo contato direto com a natureza. Entre as principais ações desenvolvidas durante o projeto, destacam-se:

Trilhas ecológicas: Atividades de exploração que estimulam o respeito e o conhecimento da fauna e flora locais;

Plantio de árvores: Ações práticas de reflorestamento e recuperação de áreas verdes no município;

Educação ambiental: Aulas e dinâmicas focadas em sustentabilidade, cidadania e no papel ativo de cada jovem na preservação da sua comunidade.

Com a formatura, esses jovens assumem o papel de multiplicadores ambientais, preparados para fazer a diferença e liderar iniciativas ecológicas em Guapimirim.
Secretária do Ambiente e Sustentabilidade, Mayara Barroso - Divulgação
Secretária do Ambiente e Sustentabilidade, Mayara BarrosoDivulgação
Vereador e presidente da Câmara Municipal de Guapimirim, Marlon Rocha - Divulgação
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Secretário de Assuntos Estratégicos e Chefe de Gabinete de Guapimirim, Bira do Pneu - CN
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Formatura da Guarda Mirim Ambiental - Divulgação
Formatura da Guarda Mirim AmbientalDivulgação
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Formatura da Guarda Mirim Ambiental
Secretária do Ambiente e Sustentabilidade, Mayara Barroso
Vereador e presidente da Câmara Municipal de Guapimirim, Marlon Rocha
Secretário e Chefe de Gabinete de Guapimirim, Bira do Pneu
Formatura da Guarda Mirim Ambiental