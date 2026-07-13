Guapimirim lança teste de DNA-HPV contra o câncer de colo de útero

Guapimirim lança teste de DNA-HPV contra o câncer de colo de úteroDivulgação
O grande diferencial da nova tecnologia está na capacidade de detecção precoce. Embora a coleta seja realizada de forma semelhante à do Papanicolau, o teste de DNA-HPV consegue identificar a presença do vírus de alto risco antes mesmo que as primeiras lesões se desenvolvam no organismo. Essa antecipação permite um acompanhamento médico preventivo muito mais ágil, elevando significativamente as chances de prevenção da doença.
Quem pode fazer e onde encontrar
O procedimento é voltado para a faixa etária de 30 a 49 anos e já está disponível gratuitamente nas unidades de saúde de Guapimirim.
Para realizar o exame, as moradoras qualificadas devem comparecer ao posto de saúde portando os seguintes documentos:
RG e CPF
Cartão do SUS
Comprovante de residência
Serviço: O atendimento já está regularizado em toda a rede municipal de saúde para o público-alvo da campanha.
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