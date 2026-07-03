Fan Fest Guapi reúne torcida pelo Brasil com pagode e atraçõesDivulgação
Fan Fest Guapi reúne torcida pelo Brasil com pagode e atrações
Evento gratuito na Praça da Emancipação terá transmissão ao vivo, shows e ponto de troca de figurinhas
Fan Fest Guapi reúne torcida pelo Brasil com pagode e atrações
Evento gratuito na Praça da Emancipação terá transmissão ao vivo, shows e ponto de troca de figurinhas
Alcione é a estrela do 8º Festival de Inverno de Guapimirim
Com programação 100% gratuita, o maior encontro multicultural da região reúne grandes nomes da música nacional e ressalta os artistas locais entre 25 de julho e 2 de agosto
Ação social TEAcolher realiza 380 atendimentos em Guapimirim
Evento promovido no último sábado ofereceu serviços de cidadania, saúde e lazer voltados para pessoas com deficiência e autistas
Guapimirim realiza Caminhada Junho Violeta contra a violência
Iniciativa do conselho municipal busca conscientizar a população e garantir os direitos da pessoa idosa na região.
Guapimirim avança na causa animal com microchipagem e Banco de Ração
Novas iniciativas públicas buscam garantir suporte a protetores e maior segurança para cães e gatos do município
TEAcolher oferece serviços gratuitos e emissão de documentos no sábado
Ação inclusiva na Praça da Emancipação vai reunir atendimento jurídico, vacinação e emissão de carteiras especiais das 8h às 13h
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