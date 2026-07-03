Fan Fest Guapi reúne torcida pelo Brasil com pagode e atrações - Divulgação

Fan Fest Guapi reúne torcida pelo Brasil com pagode e atraçõesDivulgação

Publicado 03/07/2026 16:10

O clima de festa e o espírito esportivo prometem tomar conta do município neste final de semana. Foi confirmada a realização do Fan Fest Guapi no próximo domingo, criando um ponto de encontro oficial para os torcedores apoiarem a Seleção Brasileira. Voltado para toda a comunidade, o evento unirá a transmissão da partida de futebol a uma programação cultural com atrações musicais regionais.

A estrutura será montada no Boulevard da Praça da Emancipação, com abertura dos portões agendada a partir das 16h. Logo após o apito final do jogo, a programação musical assume o comando do palco para manter o público animado. O grupo Vibe do Bem apresentará clássicos do pagode, seguido pelo DJ Lippe, encarregado de conduzir as picapes com ritmos variados durante o restante da noite.

Pensando na integração entre os presentes, os organizadores incluíram um espaço exclusivo voltado para os colecionadores, que servirá como ponto de encontro para a tradicional troca de figurinhas. A iniciativa visa atrair desde o público infantil até os adultos apaixonados por álbuns de torneios de futebol.

Por questões de segurança e ordenamento do espaço público, a entrada com garrafas ou recipientes de vidro foi terminantemente proibida na área do Boulevard. O acesso geral ao Fan Fest Guapi será inteiramente gratuito, contando com esquemas de suporte para garantir a tranquilidade de todos os moradores e visitantes que comparecerem à festividade.