Guapimirim realiza Caminhada Junho Violeta contra a violência - Divulgação

Guapimirim realiza Caminhada Junho Violeta contra a violênciaDivulgação

Publicado 30/06/2026 17:27

No mês de conscientização sobre o combate à violência contra a pessoa idosa, a cidade de Guapimirim se mobilizou para uma importante ação de conscientização. A Caminhada Junho Violeta reuniu a população em prol da promoção, proteção e garantia dos direitos da terceira idade.



A iniciativa foi realizada pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Guapimirim (COMDEPIG), em cumprimento às ações previstas em seu Plano de Ação. O evento contou com o apoio direto da Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, e da Secretaria de Assistência Social.



De acordo com os organizadores do evento, a mobilização representou um passo fundamental para reafirmar o compromisso coletivo da sociedade com o bem-estar dos idosos. O objetivo principal da caminhada foi de sensibilizar os moradores e contribuir diretamente para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e totalmente livre de todas as formas de violência contra a população idosa.

Guapimirim realiza Caminhada Junho Violeta contra a violência Divulgação

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