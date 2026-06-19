Guapimirim faz caminhada pelo fim da violência contra o idoso - Divulgação

Guapimirim faz caminhada pelo fim da violência contra o idosoDivulgação

Publicado 19/06/2026 14:52

A conscientização e o combate à violência contra a pessoa idosa vão ganhar as ruas de Guapimirim, na Baixada Fluminense. Como parte das ações da campanha mundial "Junho Violeta", o município promove, na próxima sexta-feira (26 de junho), uma caminhada pública para mobilizar a população em defesa dos direitos, da dignidade e do respeito à terceira idade.

A concentração dos participantes está marcada para as 8h, em frente à sede da Prefeitura de Guapimirim. O evento busca chamar a atenção para a necessidade de proteger a população idosa, reforçando o lema de que envelhecer com dignidade é um direito de todos.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Segundo os organizadores, a mobilização é um passo fundamental para demonstrar o compromisso coletivo com uma sociedade mais justa, humana e livre de abusos.

Como denunciar:

Casos de violência, abuso ou negligência contra pessoas idosas podem e devem ser denunciados. O canal oficial para denúncias é o Disque 100, um serviço gratuito, anônimo e que funciona 24 horas por dia.

Serviço:

Evento: Caminhada Junho Violeta

Data: Sexta-feira, 26 de junho

Horário: 08h

Local de Concentração: Em frente à Prefeitura de Guapimirim