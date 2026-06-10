Homem é preso por perseguir e chantagear menor em Guapimirim - Divulgação

Homem é preso por perseguir e chantagear menor em GuapimirimDivulgação

Publicado 10/06/2026 11:16

GUAPIMIRIM — Agentes da 67ª DP (Guapimirim) prenderam preventivamente um homem de 48 anos investigado por perseguir, ameaçar e chantagear uma adolescente de apenas 15 anos. A ação foi coordenada pelo delegado titular da unidade, Dr. Fabrício Costa, no âmbito de investigações sobre crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.



A apuração policial teve início após a representante legal da menor comparecer à delegacia para denunciar o caso. De acordo com os relatos, a vítima — que manteve um relacionamento anterior com o acusado — vinha sofrendo constantes ameaças de morte, perseguições reiteradas e chegou a ter a sua residência invadida pelo suspeito.



Segundo a Polícia Civil, o investigado agia de forma impositiva e por meio de chantagem: ele exigia favores sexuais da menor em troca de presentes e ameaçava divulgar fotos íntimas da adolescente nas redes sociais caso não fosse atendido.



A análise da ficha criminal do homem evidenciou sua periculosidade. O acusado já possuía anotações anteriores por crimes como ameaça, injúria, dano, desacato e violação de domicílio.



Diante da gravidade dos fatos narrados e do risco iminente, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor. A medida cautelar foi decretada pela Justiça para garantir a segurança da vítima e a preservação da ordem pública.



O capturado foi localizado pelos agentes civis e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá detido e à disposição do Poder Judiciário. Em nota, a 67ª DP reforçou o compromisso com a apuração qualificada e com a efetiva responsabilização penal dos autores de violência doméstica na região.

Assista ao vídeo da prisão.

Your browser does not support the video tag.