Prefeita Marina Rocha e seu pai, ex-vereador de Guapimirim, César do Modelo, recebem a Medalha Tiradentes do deputado estadual Júlio Rocha. - Divulgação

Prefeita Marina Rocha e seu pai, ex-vereador de Guapimirim, César do Modelo, recebem a Medalha Tiradentes do deputado estadual Júlio Rocha.Divulgação

Publicado 03/06/2026 18:51 | Atualizado 03/06/2026 18:52

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, foi homenageada nesta quarta-feira, dia 03, em uma cerimônia realizada no Palácio Tiradentes, sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.



A honraria foi concedida por iniciativa do deputado estadual Júlio Rocha, que destacou o trabalho desenvolvido pela prefeita em favor da população e do crescimento do município.



Durante a solenidade, Júlio afirmou que a homenagem vai além da relação familiar e representa o reconhecimento pelos avanços conquistados por Guapimirim nos últimos anos.



Ao receber a homenagem, Marina Rocha agradeceu a honraria e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da cidade.



Além da prefeita, também foram homenageados, o presidente nacional do AGIR, Daniel Sampaio Tourinho, e o ex-vereador de Guapimirim e pai de Júlio e Marina, Paulo Cezar da Rocha, César do Modelo.



A cerimônia reuniu autoridades, lideranças políticas e convidados no Palácio Tiradentes, em um momento de reconhecimento a personalidades que contribuem para o fortalecimento da sociedade fluminense.

Prefeita Marina Rocha com a Medalha Tidadentes. Divulgação