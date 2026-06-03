Prefeita Marina Rocha e seu pai, ex-vereador de Guapimirim, César do Modelo, recebem a Medalha Tiradentes do deputado estadual Júlio Rocha.Divulgação
A honraria foi concedida por iniciativa do deputado estadual Júlio Rocha, que destacou o trabalho desenvolvido pela prefeita em favor da população e do crescimento do município.
Durante a solenidade, Júlio afirmou que a homenagem vai além da relação familiar e representa o reconhecimento pelos avanços conquistados por Guapimirim nos últimos anos.
Ao receber a homenagem, Marina Rocha agradeceu a honraria e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da cidade.
Além da prefeita, também foram homenageados, o presidente nacional do AGIR, Daniel Sampaio Tourinho, e o ex-vereador de Guapimirim e pai de Júlio e Marina, Paulo Cezar da Rocha, César do Modelo.
A cerimônia reuniu autoridades, lideranças políticas e convidados no Palácio Tiradentes, em um momento de reconhecimento a personalidades que contribuem para o fortalecimento da sociedade fluminense.
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