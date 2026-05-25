Guapi Gospel Festival consagra grandes vencedores em Guapimirim

Guapi Gospel Festival consagra grandes vencedores em GuapimirimDivulgação

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A grande final do Guapi Gospel Festival 2026 foi marcada por emoção, unção, música e o brilho de cada participante que subiu no palco, consolidando o evento como um dos maiores marcos da cultura gospel na região.

Dividido em duas noites de apresentações intensas na Praça Paulo Terra, no centro de Guapimirim, o festival atraiu um grande público e, além do troféu, distribuiu uma expressiva premiação em dinheiro para os grandes talentos e suas torcidas.

Sexta-feira de talentos mirins e muita festa
A disputa começou na noite de sexta-feira (22/05), dedicada exclusivamente à Categoria Kids. As crianças deram um show de carisma, tocando o coração do público e dos jurados. A grande campeã da noite foi Arielly Motta, que garantiu o prêmio principal. A noite ainda teve a empolgação do público, com a torcida de Samara faturando o bônus em dinheiro.

Confira os prêmios da Categoria Kids:

1º Lugar: Arielly Motta – R$ 2.000

2º Lugar: R$ 1.500

3º Lugar: R$ 1.000

Prêmio de Maior Torcida: Samara – R$ 1.000

Sábado de gala e consagração no Adulto
Já no sábado (23/05), foi a vez da Categoria Adulto tomar conta do palco. Em uma competição acirrada e de altíssimo nível técnico, os candidatos mostraram toda a força da música gospel local.

A grande vencedora foi Rayssa Gomes, que levou para casa o prêmio de R$ 3.000. Quem também fez festa foi Maria Luiza, que incendiou a praça e garantiu o prêmio de torcida mais animada.

Confira o pódio e as premiações da Categoria Adulto:

1º Lugar: Rayssa Gomes – R$ 3.000

2º Lugar: Kauã Gomes – R$ 2.000

3º Lugar: Higor Ataliba – R$ 1.000

Prêmio de Torcida Mais Animada: Maria Luiza – R$ 1.000

Com o encerramento desta edição, o Guapi Gospel Festival não apenas premia as melhores vozes, mas também se firma no calendário oficial do município como um importante espaço de união comunitária, fomento à cultura e manifestação de fé.
Rhayssa Gomes - 1º lugar adulto - Guapi Gospel Festival - Divulgação
Rhayssa Gomes - 1º lugar adulto - Guapi Gospel FestivalDivulgação
Kauã Gomes - 2º lugar adulto - Guapi Gospel Festival - Divulgação
Kauã Gomes - 2º lugar adulto - Guapi Gospel FestivalDivulgação
Higor Ataliba - 3º lugar adulto - Guapi Gospel Festival - Divulgação
Higor Ataliba - 3º lugar adulto - Guapi Gospel FestivalDivulgação
Arielly Motta - 1º lugar kids - Guapi Gospel Festival - Divulgação
Arielly Motta - 1º lugar kids - Guapi Gospel FestivalDivulgação
 
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Guapi Gospel Festival consagra grandes vencedores em Guapimirim
Rhayssa Gomes - 1º lugar adulto - Guapi Gospel Festival
Kauã Gomes - 2º lugar adulto - Guapi Gospel Festival
Higor Ataliba - 3º lugar adulto - Guapi Gospel Festival
Arielly Motta - 1º lugar kids - Guapi Gospel Festival