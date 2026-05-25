Guapi Gospel Festival consagra grandes vencedores em Guapimirim - Divulgação

Guapi Gospel Festival consagra grandes vencedores em GuapimirimDivulgação

Publicado 25/05/2026 10:12 | Atualizado 25/05/2026 10:13

A grande final do Guapi Gospel Festival 2026 foi marcada por emoção, unção, música e o brilho de cada participante que subiu no palco, consolidando o evento como um dos maiores marcos da cultura gospel na região.



Dividido em duas noites de apresentações intensas na Praça Paulo Terra, no centro de Guapimirim, o festival atraiu um grande público e, além do troféu, distribuiu uma expressiva premiação em dinheiro para os grandes talentos e suas torcidas.



Sexta-feira de talentos mirins e muita festa

A disputa começou na noite de sexta-feira (22/05), dedicada exclusivamente à Categoria Kids. As crianças deram um show de carisma, tocando o coração do público e dos jurados. A grande campeã da noite foi Arielly Motta, que garantiu o prêmio principal. A noite ainda teve a empolgação do público, com a torcida de Samara faturando o bônus em dinheiro.



Confira os prêmios da Categoria Kids:



1º Lugar: Arielly Motta – R$ 2.000



2º Lugar: R$ 1.500



3º Lugar: R$ 1.000



Prêmio de Maior Torcida: Samara – R$ 1.000



Sábado de gala e consagração no Adulto

Já no sábado (23/05), foi a vez da Categoria Adulto tomar conta do palco. Em uma competição acirrada e de altíssimo nível técnico, os candidatos mostraram toda a força da música gospel local.



A grande vencedora foi Rayssa Gomes, que levou para casa o prêmio de R$ 3.000. Quem também fez festa foi Maria Luiza, que incendiou a praça e garantiu o prêmio de torcida mais animada.



Confira o pódio e as premiações da Categoria Adulto:



1º Lugar: Rayssa Gomes – R$ 3.000



2º Lugar: Kauã Gomes – R$ 2.000



3º Lugar: Higor Ataliba – R$ 1.000



Prêmio de Torcida Mais Animada: Maria Luiza – R$ 1.000



Com o encerramento desta edição, o Guapi Gospel Festival não apenas premia as melhores vozes, mas também se firma no calendário oficial do município como um importante espaço de união comunitária, fomento à cultura e manifestação de fé.

Rhayssa Gomes - 1º lugar adulto - Guapi Gospel Festival Divulgação

Kauã Gomes - 2º lugar adulto - Guapi Gospel Festival Divulgação

Higor Ataliba - 3º lugar adulto - Guapi Gospel Festival Divulgação

Arielly Motta - 1º lugar kids - Guapi Gospel Festival Divulgação