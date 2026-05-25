Guapi Gospel Festival consagra grandes vencedores em Guapimirim

Guapi Gospel Festival consagra grandes vencedores em GuapimirimDivulgação
Dividido em duas noites de apresentações intensas na Praça Paulo Terra, no centro de Guapimirim, o festival atraiu um grande público e, além do troféu, distribuiu uma expressiva premiação em dinheiro para os grandes talentos e suas torcidas.
Sexta-feira de talentos mirins e muita festa
A disputa começou na noite de sexta-feira (22/05), dedicada exclusivamente à Categoria Kids. As crianças deram um show de carisma, tocando o coração do público e dos jurados. A grande campeã da noite foi Arielly Motta, que garantiu o prêmio principal. A noite ainda teve a empolgação do público, com a torcida de Samara faturando o bônus em dinheiro.
Confira os prêmios da Categoria Kids:
1º Lugar: Arielly Motta – R$ 2.000
2º Lugar: R$ 1.500
3º Lugar: R$ 1.000
Prêmio de Maior Torcida: Samara – R$ 1.000
Sábado de gala e consagração no Adulto
Já no sábado (23/05), foi a vez da Categoria Adulto tomar conta do palco. Em uma competição acirrada e de altíssimo nível técnico, os candidatos mostraram toda a força da música gospel local.
A grande vencedora foi Rayssa Gomes, que levou para casa o prêmio de R$ 3.000. Quem também fez festa foi Maria Luiza, que incendiou a praça e garantiu o prêmio de torcida mais animada.
Confira o pódio e as premiações da Categoria Adulto:
1º Lugar: Rayssa Gomes – R$ 3.000
2º Lugar: Kauã Gomes – R$ 2.000
3º Lugar: Higor Ataliba – R$ 1.000
Prêmio de Torcida Mais Animada: Maria Luiza – R$ 1.000
Com o encerramento desta edição, o Guapi Gospel Festival não apenas premia as melhores vozes, mas também se firma no calendário oficial do município como um importante espaço de união comunitária, fomento à cultura e manifestação de fé.
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