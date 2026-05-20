Grande final acontece na Praça Paulo Terra, no Centro, dividida em dois dias para as categorias Kids e Adulto - Divulgação

Grande final acontece na Praça Paulo Terra, no Centro, dividida em dois dias para as categorias Kids e AdultoDivulgação

Publicado 20/05/2026 10:15

Guapimirim se prepara para conhecer os grandes vencedores do Guapi Gospel Festival 2026. A fase final do concurso musical, que celebra a música cristã e descobre novos talentos da região, será realizada neste fim de semana, nos dias 22 e 23 de maio, na Praça Paulo Terra, localizada no Centro da cidade.

O evento atrai anualmente centenas de fiéis e entusiastas da música, consolidando-se como um dos principais momentos do calendário cultural do município. Para garantir o brilho das apresentações e a participação do público, a organização dividiu a grande final em duas etapas, ambas com início programado para as 17h.

Na sexta-feira (22), o palco será comandado pelas apresentações da categoria Kids, que promete emocionar o público com o talento das crianças inscritas. Já no sábado (23), será a vez das apresentações das categorias Adulto e Jovem, que disputam o título de melhor voz gospel do festival neste ano.

A grande final do festival é gratuita e aberta a toda a população de Guapimirim e municípios vizinhos.

Evento: Final do Guapi Gospel Festival 2026

Local: Praça Paulo Terra – Centro, Guapimirim

Programação:

Categoria Kids: Sexta-feira, 22 de maio, a partir das 17h

Categoria Adulto/Jovem: Sábado, 23 de maio, a partir das 17h