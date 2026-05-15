Abertura da ATM 2026 na sede Guapimirim do Parnaso. - Divulgação

Abertura da ATM 2026 na sede Guapimirim do Parnaso.Divulgação

Publicado 15/05/2026 15:43 | Atualizado 15/05/2026 15:50

O montanhismo brasileiro viveu um dia histórico neste final de semana. Pela primeira vez, a sede de Guapimirim do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Parnaso) foi o palco da cerimônia oficial de abertura da Temporada de Montanhismo 2026. O evento, que tradicionalmente circulava por outras sedes, consolida a cidade como peça fundamental no turismo de aventura do Rio de Janeiro.



A solenidade marcou o início do período de seca, quando as condições climáticas são mais estáveis e seguras para a prática de trilhas de longo curso e escaladas. O evento contou com a presença da prefeita Marina Rocha, do vice-prefeito Natalício da Farmácia, do secretário municipal de Turismo, Mário Seixas, do presidente da Câmara de Vereadores, Marlon Rocha, e do diretor do Parnaso, Ernesto Viveiros de Castro.



Para a prefeita Marina Rocha, a escolha da sede local reflete o amadurecimento das políticas de ecoturismo do município. "É um orgulho ver Guapimirim recebendo montanhistas de todo o país. Estamos celebrando não apenas o início da temporada, mas também os 185 anos da Trilha da Pedra do Sino, que tem em nosso solo uma de suas principais histórias", afirmou a chefe do Executivo.



O secretário de Turismo, Mário Seixas, endossou o discurso da prefeita e destacou o trabalho técnico para atrair os visitantes de forma sustentável durante os meses mais frios do ano. "Trabalhamos intensamente para estruturar nossa cidade para além do turismo de verão. Ter a abertura da temporada aqui chancela Guapimirim como a capital do ecoturismo na região. Nosso trade turístico, que engloba hotéis, pousadas, restaurantes e condutores locais, está pronto e capacitado para receber esse público que busca a imponência das nossas montanhas", declarou Seixas.



Durante a cerimônia, as autoridades destacaram o forte potencial econômico do setor. O presidente da Câmara, Marlon Rocha, ressaltou que o fluxo de visitantes na alta temporada beneficia diretamente o comércio local, gerando emprego e renda através da preservação ambiental.



O diretor do Parnaso, Ernesto Viveiros de Castro, explicou que a estratégia de levar a abertura para Guapimirim visa justamente diversificar o perfil do visitante. Conhecida popularmente por suas quedas d'água, a sede agora se posiciona como porta de entrada para os grandes cumes da Serra dos Órgãos. "Nosso objetivo é mostrar que a sede Guapimirim vai muito além das cachoeiras, oferecendo história e desafios de altitude", destacou.

Abertura da ATM, na sede de Guapimirim do Parnaso Divulgação



Com o início oficial da temporada, o parque espera um aumento significativo na procura pela Travessia Petrópolis-Teresópolis e pela subida à Pedra do Sino. O Parnaso reforça que, para as atividades de pernoite, os visitantes devem realizar o agendamento prévio pelo site oficial da unidade de conservação.