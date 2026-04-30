Guapimirim terá unidade própria do Corpo de Bombeiros este ano - Reprodução / Instagram

Guapimirim terá unidade própria do Corpo de Bombeiros este anoReprodução / Instagram

Publicado 30/04/2026 11:54

Os moradores de Guapimirim receberam uma notícia aguardada há décadas: o município passará a contar com uma unidade própria do Corpo de Bombeiros ainda em 2024. O anúncio, feito pela Prefeita Marina Rocha, representa um marco na segurança pública local, visando reduzir drasticamente o tempo de resposta em casos de incêndios, acidentes e resgates.



Historicamente, a cidade dependia do destacamento de municípios vizinhos para o atendimento de ocorrências urgentes. A prefeita Marina ressaltou que a autonomia no socorro era uma prioridade de sua gestão. "Tem algumas coisas que, como moradora, eu sempre achei imprescindíveis para a nossa cidade. E uma delas é ter uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui. Durante muitos anos, a nossa população dependeu de socorro vindo de fora, e sabemos que, em uma emergência, cada minuto faz toda a diferença", afirmou a prefeita.



O projeto já superou as fases preliminares de planejamento. Segundo a gestão municipal, reuniões de alinhamento técnico já foram concluídas e, no momento, especialistas trabalham na definição estratégica do local onde o quartel será erguido. A escolha do terreno é considerada crucial para garantir o acesso rápido às principais vias da cidade antes do início das obras.



O subsecretário de Defesa Civil, Lopes, explicou que a chegada da corporação trará um reforço logístico fundamental. "A unidade vai trazer mais rapidez no atendimento, mais segurança e mais estrutura para atuar em situações críticas. Estamos trabalhando para que tudo aconteça com agilidade", pontuou.



Para o secretário de Ordem Pública e Defesa Civil, Pitter, a implantação da unidade consolida um compromisso com a qualidade de vida. "Esse é um passo muito importante. Seguimos trabalhando para garantir mais segurança e cuidado para todos", concluiu o secretário.

Confira o vídeo abaixo: