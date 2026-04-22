Cinema Inflável chega a Guapimirim - Divulgação

Cinema Inflável chega a GuapimirimDivulgação

Publicado 22/04/2026 09:42

A sétima arte vai tomar conta das noites de Guapimirim neste fim de semana. Entre os dias 24 e 26 de abril, a Praça Paulo Terra, na Vila Guapi, recebe o projeto Cinema Inflável. Com uma estrutura imponente e ao ar livre, o evento oferece sessões gratuitas de sucessos de bilheteria, além de recreação infantil para as famílias da região.

A programação é variada e foca no entretenimento para todas as idades. Na sexta-feira (24), o público confere a aventura cúbica de "Um Filme Minecraft". Já o sábado (25) fica por conta da animação "Kung Fu Panda 4", enquanto o domingo (26) encerra o evento com a comédia nacional "Tô Ryca!". Todas as exibições contam com legendas em português, garantindo acessibilidade.

Confira os detalhes da programação:

O evento começa diariamente às 18h com atividades recreativas para as crianças, seguidas pela exibição dos filmes.

24/04 (Sexta): Minecraft (Classificação: 10 anos)

25/04 (Sábado): Kung Fu Panda 4 (Classificação: Livre)

26/04 (Domingo): Tô Ryca! (Classificação: 12 anos)

Serviço:

Local: Praça Paulo Terra (Rua Paulo Bragança, Vila Guapi).

Horário: Das 18h às 21h30.

Entrada: Gratuita.

O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura e Nubank, com apoio da Prefeitura de Guapimirim e parceria de mídia da TV Brasil. É uma oportunidade única para moradores e turistas aproveitarem o espaço público com cultura e lazer de qualidade.