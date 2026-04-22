Cinema Inflável chega a GuapimirimDivulgação
O evento começa diariamente às 18h com atividades recreativas para as crianças, seguidas pela exibição dos filmes.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Cinema Inflável chega a GuapimirimDivulgação
Guapimirim recebe cinema inflável gratuito a partir desta sexta
Evento na Praça Paulo Terra terá filmes como 'Kung Fu Panda 4' e 'Minecraft' entre os dias 24 e 26 de abril.
Guapimirim lança censo para mapear perfil de pessoas com deficiência
Iniciativa visa coletar dados para ampliar políticas públicas e garantir direitos dos moradores; cadastro pode ser feito online ou presencial.
Guapimirim Solidário: Doe parte do seu IR sem custos extras
Iniciativa permite que contribuintes destinem impostos para fundos municipais de assistência a crianças e idosos.
Guapimirim inaugura sala de fisioterapia no Vale das Pedrinhas
Unidade recebeu equipamentos modernos para oferecer reabilitação motora e funcional mais perto dos moradores.
Vale das Pedrinhas ganha novo serviço de fisioterapia
Inauguração acontece amanhã (14), às 9h, na Clínica de Saúde da Família.
Guapimirim sobe de categoria no Mapa Turístico no Mapa Brasileiro
Segundo informações do Guapimirim Convention & Visitors Bureau, o avanço na classificação do Ministério do Turismo reflete o crescimento do setor e facilita o acesso a recursos federais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.