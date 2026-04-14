A Prefeitura de Guapimirim deu mais um passo na descentralização e no fortalecimento da rede municipal de saúde. Nesta semana, foi inaugurada a nova sala de fisioterapia da Clínica de Saúde do Vale das Pedrinhas. O espaço foi totalmente planejado para ampliar a oferta de serviços de reabilitação e garantir que a população local não precise realizar longos deslocamentos em busca de tratamento.
Estrutura e Atendimento
O novo setor de fisioterapia conta com uma estrutura moderna e completa. Entre os equipamentos instalados, destacam-se:
• Esteiras e bicicletas ergométricas para condicionamento cardiovascular e muscular;
• Barras de apoio e macas clínicas para exercícios de mobilidade;
• Acessórios terapêuticos diversos, que permitem um acompanhamento personalizado em fisioterapia motora e funcional.
Com essa estrutura, a unidade está apta a tratar desde pacientes em recuperação pós-operatória até aqueles com doenças crônicas que demandam manutenção física constante.
Saúde mais próxima do cidadão
A iniciativa faz parte de um cronograma de ações da gestão municipal focado na melhoria da qualidade do atendimento básico. Segundo a Prefeitura, a instalação desta sala no Vale das Pedrinhas visa proporcionar mais comodidade e agilidade.
"A ideia é fortalecer a rede para que o morador encontre o que precisa dentro do seu próprio bairro. Reduzir o deslocamento é garantir que o paciente não falte ao tratamento e tenha uma recuperação mais rápida", destacou a prefeita Marina Rocha.
A ampliação dos serviços de reabilitação reforça o compromisso da cidade com a atenção integral à saúde, integrando o conjunto de investimentos que vêm sendo realizados para modernizar as clínicas e postos de saúde de Guapimirim.
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