Prefeitura de Guapimirim inaugura sala de fisioterapia no Vale das Pedrinhas. - Divulgação

Prefeitura de Guapimirim inaugura sala de fisioterapia no Vale das Pedrinhas.Divulgação

Publicado 14/04/2026 15:29 | Atualizado 14/04/2026 15:35

A Prefeitura de Guapimirim deu mais um passo na descentralização e no fortalecimento da rede municipal de saúde. Nesta semana, foi inaugurada a nova sala de fisioterapia da Clínica de Saúde do Vale das Pedrinhas. O espaço foi totalmente planejado para ampliar a oferta de serviços de reabilitação e garantir que a população local não precise realizar longos deslocamentos em busca de tratamento.



Estrutura e Atendimento



O novo setor de fisioterapia conta com uma estrutura moderna e completa. Entre os equipamentos instalados, destacam-se:



• Esteiras e bicicletas ergométricas para condicionamento cardiovascular e muscular;



• Barras de apoio e macas clínicas para exercícios de mobilidade;



• Acessórios terapêuticos diversos, que permitem um acompanhamento personalizado em fisioterapia motora e funcional.



Com essa estrutura, a unidade está apta a tratar desde pacientes em recuperação pós-operatória até aqueles com doenças crônicas que demandam manutenção física constante.



Saúde mais próxima do cidadão

A iniciativa faz parte de um cronograma de ações da gestão municipal focado na melhoria da qualidade do atendimento básico. Segundo a Prefeitura, a instalação desta sala no Vale das Pedrinhas visa proporcionar mais comodidade e agilidade.



"A ideia é fortalecer a rede para que o morador encontre o que precisa dentro do seu próprio bairro. Reduzir o deslocamento é garantir que o paciente não falte ao tratamento e tenha uma recuperação mais rápida", destacou a prefeita Marina Rocha.



A ampliação dos serviços de reabilitação reforça o compromisso da cidade com a atenção integral à saúde, integrando o conjunto de investimentos que vêm sendo realizados para modernizar as clínicas e postos de saúde de Guapimirim.

Prefeitura de Guapimirim inagura novo espaço de fisioterapia no Vale das Pedrinhas Divulgação

Vereador Pablo Lira discrusa ao lado de autoridades na inauguração do espaço de fisioterapia no Vale das Pedrinhas. Divulgação

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