Guapimirim entra oficialmente para o Mapa do Turismo Brasileiro - Reprodução

Guapimirim entra oficialmente para o Mapa do Turismo BrasileiroReprodução

Publicado 10/04/2026 10:06 | Atualizado 10/04/2026 16:00

Guapimirim celebrou um avanço estratégico em seu posicionamento no cenário nacional. O Guapimirim Convention & Visitors Bureau confirmou que o município elevou seu status no Mapa do Turismo Brasileiro, sendo agora classificado oficialmente como Município Turístico. A mudança representa a saída das antigas categorias C e D para os patamares mais altos (equivalentes às antigas categorias A e B), conforme os critérios de desempenho econômico e infraestrutura do Ministério do Turismo.

Essa certificação é o resultado de uma auditoria rigorosa que comprova que a cidade possui os requisitos necessários para ser tratada como prioridade no desenvolvimento do setor. O anúncio destaca que este marco é fruto de um trabalho coletivo entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade local.

Ferramenta Estratégica

Fazer parte do Mapa do Turismo Brasileiro não é apenas um título honorífico, mas uma ferramenta estratégica. Com este novo patamar, Guapimirim tem acesso direto a linhas de financiamento federais, além de fazer parte de políticas públicas voltadas à promoção de destinos nacionais e internacionais.

O Guapimirim Convention & Visitors Bureau parabenizou a Secretaria Municipal de Turismo pela gestão do processo, ressaltando que a união de esforços foi fundamental para alcançar esse status. "Essa conquista tão significativa fortalece ainda mais o posicionamento do nosso município como destino de natureza, cultura e experiências únicas", afirmou a entidade em nota.

Turismo Sustentável em Foco

Para o setor hoteleiro e gastronômico, o selo valida a vocação de Guapimirim para o turismo sustentável e organizado. A cidade, que já é referência por suas belezas naturais e proximidade com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, entra formalmente no radar de investimentos que visam qualificar ainda mais a experiência do visitante. A expectativa é que o município registre um aumento no fluxo turístico e, consequentemente, uma maior geração de emprego e renda através da economia criativa e da rede de serviços.