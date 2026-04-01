O vice-prefeito Natalício da Farmácia apresentou as motos-fumacê em Guapimirim - Divulgação

O vice-prefeito Natalício da Farmácia apresentou as motos-fumacê em GuapimirimDivulgação

Publicado 01/04/2026 17:14 | Atualizado 01/04/2026 17:15

A Prefeitura de Guapimirim deu mais um passo importante na luta contra o Aedes aegypti. Para ampliar o cerco contra o mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde colocou em operação três novas motos-fumacê. Os veículos já estão circulando por pontos estratégicos da cidade, reforçando o trabalho que antes era feito prioritariamente por carros e agentes a pé.



A grande vantagem das motos é a mobilidade. Diferente dos carros tradicionais, que enfrentam dificuldades em vias estreitas, as motos conseguem acessar becos, vielas e áreas de difícil entrada, garantindo que o inseticida alcance locais onde o mosquito costuma se proliferar.



Estratégia nos bairros

Segundo a prefeita Marina Rocha, a iniciativa visa proteger a população em um período de alerta. O cronograma de circulação das motos segue o mapeamento epidemiológico da cidade, focando nos bairros com maior índice de notificações.



"Estamos utilizando todas as ferramentas possíveis para proteger as famílias de Guapimirim. As motos-fumacê são ágeis e eficientes, permitindo que a gente cubra todo o território municipal, especialmente aqueles lugares onde o carro grande não chega", explicou a prefeita.



Ações Intensificadas

Além do fumacê, a prefeitura reforça que o trabalho das máquinas é complementar. As ações das motos ocorrem preferencialmente nos horários de maior atividade do mosquito (início da manhã e final da tarde).



A Secretaria de Saúde lembra que o apoio dos moradores continua sendo fundamental. "O fumacê elimina o mosquito adulto que está voando, mas o dever de casa eliminar a água parada e limpar os quintais, continua sendo de cada cidadão", alertou o vice-prefeito de Guapimirim, Natalício da Farmácia.

Motos-fumacê de Guapimirim Divulgação

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