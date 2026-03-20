Guapimirim conquista Selo Prata do Sebrae/RJ em reconhecimento à qualidade no atendimento ao empreendedor - Divulgação

Guapimirim conquista Selo Prata do Sebrae/RJ em reconhecimento à qualidade no atendimento ao empreendedorDivulgação

Publicado 20/03/2026 15:08

Guapimirim foi destaque, no último dia 18, ao receber o Selo Prata do Sebrae de Referência de Atendimento, durante cerimônia realizada no SESC Quitandinha, em Petrópolis (RJ).

A premiação reconhece o desempenho da Sala do Empreendedor do município, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, que tem se destacado pela qualidade dos serviços prestados aos empreendedores locais.

O selo faz parte de um projeto nacional promovido pelo Sebrae, que classifica as Salas do Empreendedor em três categorias — bronze, prata e ouro — com base em critérios rigorosos de avaliação. Entre os requisitos estão o cumprimento de indicadores de desempenho e a análise da experiência do usuário por meio da metodologia de cliente oculto.

Ao conquistar o Selo Prata, Guapimirim reafirma seu compromisso com o fortalecimento do ambiente de negócios e o incentivo ao empreendedorismo no município.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Cláudio Vicente, conhecido como Magal, destacou que a conquista é resultado do trabalho coletivo. “Essa premiação é fruto do apoio integral da Prefeitura e do empenho da nossa equipe, que se dedica diariamente para oferecer um atendimento de qualidade aos empreendedores. Parabéns a todos os envolvidos”, afirmou.

A prefeita Marina Rocha também celebrou o reconhecimento e parabenizou os profissionais responsáveis pelo atendimento na Sala do Empreendedor, ressaltando a importância do serviço para o desenvolvimento econômico da cidade.

A conquista reforça o papel estratégico da Sala do Empreendedor como porta de entrada para quem deseja abrir, regularizar ou expandir seu negócio em Guapimirim, contribuindo diretamente para a geração de emprego, renda e oportunidades.