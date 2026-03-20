Guapimirim conquista Selo Prata do Sebrae/RJ em reconhecimento à qualidade no atendimento ao empreendedorDivulgação
Guapimirim conquista Selo Prata do Sebrae/RJ
Município é reconhecido pela qualidade no atendimento ao empreendedor e compromisso com o desenvolvimento econômico local.
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