IPTU em Guapimirim pode ser regularizado pelo app Nossa GuapiDivulgação
Guapimirim: prefeitura reforça opção de regularizar IPTU pela internet
App Nossa Guapi permite consultar e parcelar o imposto sem sair de casa
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Câmeras de Guapimirim flagram homem com réplica de arma em via pública
Monitoramento municipal acionou a PM no último sábado; integração tecnológica reforça segurança na cidade.
Guapimirim intensifica mutirão de manutenção urbana e limpeza de rios
Ações diárias em diversos pontos da cidade buscam prevenir alagamentos e melhorar a mobilidade dos moradores.
Guapimirim abre inscrições para o Guapi Gospel Festival
Evento estreia categoria kids e abre 30% das vagas para talentos de outras cidades da região.
Guapimirim acelera obras no Vale das Pedrinhas
Intervenções diárias buscam reduzir danos históricos e garantir mais qualidade de vida para moradores da região.
Guapimirim intensifica frentes de obras em diversos bairros da cidade
Prefeitura intensifica ações de drenagem, pavimentação e manutenção em áreas urbanas e rurais
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