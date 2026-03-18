IPTU em Guapimirim pode ser regularizado pelo app Nossa Guapi - Divulgação

IPTU em Guapimirim pode ser regularizado pelo app Nossa GuapiDivulgação

Publicado 18/03/2026 11:21

A Prefeitura de Guapimirim reforça aos contribuintes que a regularização do IPTU pode ser feita de forma totalmente digital, sem a necessidade de deslocamento até a sede do governo municipal. Através do aplicativo Nossa Guapi, o cidadão tem acesso direto ao sistema de IPTU Online, garantindo mais agilidade no dia a dia.

O lembrete busca facilitar a vida de quem precisa consultar valores, emitir guias ou realizar o parcelamento do imposto. Com o sistema, é possível resolver pendências em poucos cliques, utilizando uma plataforma que já é familiar ao morador e oferece total segurança nas transações.

A administração municipal destaca que a utilização do canal digital evita filas e burocracia, permitindo que o imposto seja regularizado de qualquer lugar, pelo celular ou tablet. O aplicativo Nossa Guapi segue disponível para download gratuito nas lojas Android e iOS, consolidando-se como a principal ferramenta de praticidade para o morador de Guapimirim.