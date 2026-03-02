O sistema de saúde municipal deu um passo importante na assistência à saúde feminina com a inclusão do Implanon no catálogo de métodos contraceptivos disponíveis pelo SUS. A iniciativa visa oferecer mais autonomia e segurança para mulheres que buscam um planejamento familiar eficaz e moderno.
O que é o Implanon? Considerado um dos métodos mais seguros do mundo, o Implanon é um pequeno bastão inserido sob a pele do braço. Sua tecnologia permite a liberação gradual de hormônios que impedem a ovulação, com uma eficácia superior a 99%.
Principais benefícios do método:
Longa duração: Proteção contínua por até 3 anos.
Praticidade: Não depende da memória da paciente (como ocorre com a pílula diária).
Reversibilidade: Pode ser retirado a qualquer momento por um profissional de saúde, com retorno imediato da fertilidade.
Segurança: Procedimento de inserção simples, rápido e realizado com anestesia local.
Como ter acesso? A ampliação da oferta busca reduzir gestações não planejadas e garantir que o cuidado com a saúde reprodutiva esteja ao alcance de todas. As moradoras interessadas em adotar o método devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência.
No local, é possível obter orientações detalhadas com a equipe de enfermagem ou médica sobre os critérios de indicação e agendar o procedimento.
