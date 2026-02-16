Nosso Bloco Fantasy, no carnaval de Guapimirim.Divulgação
Terceiro dia de carnaval tem um show de criatividade
Nosso Bloco Fantasy arrasta uma multidão e se consolida no carnaval de Guapimirim
Guapimirim: Carnakids e blocos agitam o segundo dia de folia
Da diversão infantil ao agito do Bloco CDC, cidade mantém clima de paz com forte patrulhamento e revista rigorosa.
Carnaval de Guapimirim começa com muita festa e segurança garantida
Foliões aproveitam o primeiro dia de folia com policiamento reforçado e clima familiar em toda a cidade.
Guapimirim oficializa sua primeira reserva ambiental particular
Com 11 mil m², a RPPN Fazenda Colomi focará em ecoturismo, educação ambiental e proteção da biodiversidade local.
Segurança será destaque no Carnaval de Guapimirim
Com tecnologia e reforço policial, Guapimirim detalha esquema de segurança para o Carnaval 2026
Guapi terá Carnaval com shows e programação especial para crianças
Evento acontece entre os dias 13 e 17 de fevereiro na Praça da Emancipação com blocos e DJs
