Nosso Bloco Fantasy, no carnaval de Guapimirim. - Divulgação

Publicado 16/02/2026 19:44

A criatividade estava solta no terceiro dia de carnaval de Guapimirim. Em seu segundo ano na avenida, o Nosso Bloco Fantasy arrastou uma multidão. Milhares de pessoas curtiram os shows da cantora Rafa Gutierrez, da DJ Louise e a apresentação dos Os Hawaianos.

A folia começou na concentração do bloco. Depois, o bloco desfilou pela Av. Dedo de Deus finalizando o percurso na Praça da Emancipação.

O concurso de fantasia também foi outra grande atração, que premiou o melhor grupo, a melhor família e a fantasia individual. Os grandes vencedores foram os X-Men, um grupo que divertiu a todos com suas fantasias caprichadas.

Vencedores do concurso de fantasia na categoria melhor grupo. Divulgação

Prefeita Marina Rocha desfilou fantasiada de She-Ra. Divulgação