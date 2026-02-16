Nosso Bloco Fantasy, no carnaval de Guapimirim.Divulgação

A criatividade estava solta no terceiro dia de carnaval de Guapimirim. Em seu segundo ano na avenida, o Nosso Bloco Fantasy arrastou uma multidão. Milhares de pessoas curtiram os shows da cantora Rafa Gutierrez, da DJ Louise e a apresentação dos Os Hawaianos.
A folia começou na concentração do bloco. Depois, o bloco desfilou pela Av. Dedo de Deus finalizando o percurso na Praça da Emancipação.
O concurso de fantasia também foi outra grande atração, que premiou o melhor grupo, a melhor família e a fantasia individual. Os grandes vencedores foram os X-Men, um grupo que divertiu a todos com suas fantasias caprichadas.
Vencedores do concurso de fantasia na categoria melhor grupo.Divulgação
Prefeita Marina Rocha desfilou fantasiada de She-Ra.Divulgação
 
Nosso Bloco Fantasy, no carnaval de Guapimirim.
Vencedores do concurso de fantasia na categoria melhor grupo.
Prefeita Marina Rocha desfilou fantasiada de She-Ra.