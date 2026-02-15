Carnakids: diversão também para as crianças. - Divulgação

Carnakids: diversão também para as crianças.Divulgação

Publicado 15/02/2026 12:06

O segundo dia de Carnaval em Guapimirim foi a prova de que a folia na cidade abraça todas as gerações. O sábado começou com o brilho nos olhos dos pequenos e terminou com o asfalto tremendo ao som do pagode. Em todos os momentos, o que se viu foi um esquema de segurança impecável, garantindo que a única preocupação do folião fosse a letra da música.



Tarde de encanto no Carnakids

A programação começou cedo com o Carnakids, um espaço dedicado exclusivamente aos "baixinhos". A tarde foi preenchida por confetes, serpentinas e personagens infantis que transformaram o circuito da folia em um verdadeiro mundo da fantasia.



Para os pais, a tranquilidade foi o ponto alto. Com as áreas de acesso monitoradas e a presença constante da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, as famílias puderam deixar as crianças brincarem livremente. "É um Carnaval onde a gente se sente protegido. Dá para trazer os filhos sem medo", comentou uma turista que escolheu a cidade para o feriado.



Noite de ritmo e tradição

Quando o sol se pôs, o ritmo mudou, mas a organização continuou rigorosa. O Bloco CDC e o Cachaçada Rola tomaram conta da avenida, concentrando uma multidão ao som de muito pagode e samba de primeira. A energia lá no alto não deu espaço para confusões, graças ao cinturão de segurança montado pela Polícia Militar e segurança privada, que realizou revistas em todos os pontos de entrada.



A noite ainda contou com o desfile do tradicional Bloco Camisa Preta, que trouxe sua identidade marcante para o circuito, mostrando a diversidade cultural do carnaval guapimiriense.



Segurança que não descansa

O reforço operacional foi mantido com o mesmo rigor da abertura. Agentes em pontos elevados e patrulhamento móvel garantiram a fluidez do trânsito e a integridade de quem passava. Até o momento, o balanço é de uma festa pacífica, consolidando Guapimirim como um dos destinos mais seguros e alegres do interior do Rio.

Prefeita Marina Rocha no Carnakids em Guapimirim. Divulgação

Carnakis divertiu as crianças em Guapimirim Divulgação

Secretário de Segurança e Trânsito, Wallace Gulinelli (centro) com sua equipe. Segurança em Guapimirim é o ponto alto do Carnaval. Divulgação

Prefeita Marina Rocha comandou a festa em Guapimirim. Divulgação