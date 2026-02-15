Carnakids: diversão também para as crianças.Divulgação
Tarde de encanto no Carnakids
A programação começou cedo com o Carnakids, um espaço dedicado exclusivamente aos "baixinhos". A tarde foi preenchida por confetes, serpentinas e personagens infantis que transformaram o circuito da folia em um verdadeiro mundo da fantasia.
Para os pais, a tranquilidade foi o ponto alto. Com as áreas de acesso monitoradas e a presença constante da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, as famílias puderam deixar as crianças brincarem livremente. "É um Carnaval onde a gente se sente protegido. Dá para trazer os filhos sem medo", comentou uma turista que escolheu a cidade para o feriado.
Noite de ritmo e tradição
Quando o sol se pôs, o ritmo mudou, mas a organização continuou rigorosa. O Bloco CDC e o Cachaçada Rola tomaram conta da avenida, concentrando uma multidão ao som de muito pagode e samba de primeira. A energia lá no alto não deu espaço para confusões, graças ao cinturão de segurança montado pela Polícia Militar e segurança privada, que realizou revistas em todos os pontos de entrada.
A noite ainda contou com o desfile do tradicional Bloco Camisa Preta, que trouxe sua identidade marcante para o circuito, mostrando a diversidade cultural do carnaval guapimiriense.
Segurança que não descansa
O reforço operacional foi mantido com o mesmo rigor da abertura. Agentes em pontos elevados e patrulhamento móvel garantiram a fluidez do trânsito e a integridade de quem passava. Até o momento, o balanço é de uma festa pacífica, consolidando Guapimirim como um dos destinos mais seguros e alegres do interior do Rio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.