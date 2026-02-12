Segurança Pública de Guapimirim de prontidão para o Carnaval - Divulgação

Publicado 12/02/2026 14:58

Guapimirim já está pronta para o Carnaval 2026, que começa oficialmente amanhã. Para garantir a tranquilidade dos foliões durante os cinco dias de festa, a prefeitura preparou um robusto esquema de segurança que integra tecnologia e policiamento ostensivo.



O monitoramento será reforçado por câmeras de reconhecimento facial e de leitura de placas (OCR), capazes de identificar veículos roubados ou suspeitos em tempo real. O sistema é operado 24 horas pelo Centro de Monitoramento, que contará com agentes dedicados exclusivamente ao circuito da folia.



Além do suporte tecnológico, o efetivo do programa Segurança Presente e da Guarda Civil Municipal (GCM) estará nas ruas para garantir a ordem. Na Avenida Dedo de Deus, palco principal dos shows, o acesso será controlado com o auxílio de detectores de metais.



Referência em segurança no estado, Guapimirim busca repetir o sucesso do ano anterior, quando o Carnaval terminou sem o registro de ocorrências graves.

"Preparamos um esquema especial para que a única preocupação de quem estiver em Guapimirim seja a diversão. Segurança se faz com presença nas ruas e inteligência no monitoramento, e nossa cidade está totalmente coberta por esse planejamento", pontuou Wallace Gulinelli, secretário de Segurança e Trânsito.