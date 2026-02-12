Segurança Pública de Guapimirim de prontidão para o CarnavalDivulgação
O monitoramento será reforçado por câmeras de reconhecimento facial e de leitura de placas (OCR), capazes de identificar veículos roubados ou suspeitos em tempo real. O sistema é operado 24 horas pelo Centro de Monitoramento, que contará com agentes dedicados exclusivamente ao circuito da folia.
Além do suporte tecnológico, o efetivo do programa Segurança Presente e da Guarda Civil Municipal (GCM) estará nas ruas para garantir a ordem. Na Avenida Dedo de Deus, palco principal dos shows, o acesso será controlado com o auxílio de detectores de metais.
Referência em segurança no estado, Guapimirim busca repetir o sucesso do ano anterior, quando o Carnaval terminou sem o registro de ocorrências graves.
