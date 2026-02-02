Prefeita de Guapimirim detalha atraso em obras na Estrada do Cordovil - Divulgação

Prefeita de Guapimirim detalha atraso em obras na Estrada do CordovilDivulgação

Publicado 02/02/2026 17:51

A prefeita de Guapimirim, Marina Rocha, utilizou suas redes sociais nesta segunda-feira para prestar esclarecimentos à população sobre a situação da Estrada do Cordovil. Em um vídeo gravado após receber informações de que uma emissora de TV registrava o mau estado de conservação da via, a chefe do Executivo municipal classificou as reivindicações dos moradores como "legítimas" e detalhou os próximos passos para a solução definitiva do problema.



Segundo a prefeita, as intervenções na localidade fazem parte de um projeto em parceria com o Governo do Estado, por meio do programa Rio Metrópole. Marina explicou que as etapas iniciais, como as travessias, já foram concluídas, mas que a pavimentação aguarda o desfecho de trâmites burocráticos na esfera estadual.



"A pavimentação vai acontecer. Porém, estamos na dependência do processo licitatório do Estado ficar pronto para que essa obra recomece", afirmou a prefeita.



A Estrada do Cordovil é uma via estratégica para o município, sendo rota fundamental para o transporte escolar e o sistema de ônibus circular ("Ônibus da Gente"). A prefeita demonstrou sensibilidade às dificuldades enfrentadas pelos moradores e usuários da estrada, ressaltando que acompanha de perto o sofrimento de quem transita pela região.



Marina Rocha buscou tranquilizar os munícipes fazendo um paralelo com a Estrada do Paraíso, outra via importante que também foi alvo de intensas reivindicações e que teve suas obras viabilizadas. "Assim como saiu a Estrada do Paraíso, no Cordovil também vai acontecer. Não cansamos de trabalhar e de cobrar o governo estadual", concluiu.



A prefeitura informou que mantém o diálogo constante com os órgãos estaduais para agilizar o processo e garantir o retorno das máquinas ao trecho o mais breve possível.

Confira o vídeo clicando no link abaixo: