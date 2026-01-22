Carnaval 2026: Guapimirim abre vagas para catadores na Coleta SeletivaDivulgação
A iniciativa busca transformar os trabalhadores da reciclagem nos protagonistas da limpeza e preservação da cidade durante os cinco dias de festa. Além de contribuir diretamente para o cuidado com o meio ambiente, os selecionados terão a oportunidade de aumentar seus rendimentos no período carnavalesco.
Como participar
Ao todo, estão sendo disponibilizadas 06 vagas para atuação entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Para participar, o candidato deve residir em Guapimirim e viver da coleta de materiais recicláveis.
As inscrições começam na próxima quarta-feira (28) e seguem até o dia 4 de fevereiro. Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria do Ambiente com a documentação necessária.
Horário: Das 11h às 15h
Documentos: Identidade e comprovante de residência (original e cópia)
