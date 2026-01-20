A Prefeitura de Guapimirim iniciou uma ação itinerante para facilitar a vida dos contribuintes que desejam regularizar suas pendências com o município. Até o dia 31 de janeiro, a unidade móvel da Fazenda Volante percorrerá diversos pontos estratégicos da cidade, oferecendo as condições especiais do programa REFIS 100%.
A iniciativa visa desburocratizar o atendimento, permitindo que o cidadão resolva questões fiscais perto de casa. O grande atrativo é o desconto de até 100% sobre juros e multas, com possibilidade de parcelamento em até 15 vezes, tornando a quitação de débitos mais acessível para a população.
Cronograma de Atendimento Para não perder a oportunidade, confira os locais e horários onde a equipe da Fazenda estará disponível:
Chafariz de Ouro - 19 a 23 de janeiro - 9h às 16h Condomínio - Portão Azul - 23 de janeiro - 9h às 16h Condomínio Pq. da Serra da Caneca Fina - 30 e 31 de janeiro - Sex: 9h às 16h / Sáb: 8h às 13h
Facilidade para o contribuinte
Segundo a administração municipal, a Fazenda Volante é uma ferramenta essencial para aproximar o governo da comunidade, garantindo que ninguém deixe de aproveitar os benefícios do REFIS por falta de tempo ou dificuldade de locomoção até a sede da Prefeitura.
