Guapimirim leva mutirão fiscal aos bairros com descontos de até 100%.Divulgação

Publicado 20/01/2026 15:20 | Atualizado 20/01/2026 15:23

A Prefeitura de Guapimirim iniciou uma ação itinerante para facilitar a vida dos contribuintes que desejam regularizar suas pendências com o município. Até o dia 31 de janeiro, a unidade móvel da Fazenda Volante percorrerá diversos pontos estratégicos da cidade, oferecendo as condições especiais do programa REFIS 100%.



A iniciativa visa desburocratizar o atendimento, permitindo que o cidadão resolva questões fiscais perto de casa. O grande atrativo é o desconto de até 100% sobre juros e multas, com possibilidade de parcelamento em até 15 vezes, tornando a quitação de débitos mais acessível para a população.



Cronograma de Atendimento

Para não perder a oportunidade, confira os locais e horários onde a equipe da Fazenda estará disponível:

Chafariz de Ouro - 19 a 23 de janeiro - 9h às 16h

Condomínio - Portão Azul - 23 de janeiro - 9h às 16h

Condomínio Pq. da Serra da Caneca Fina - 30 e 31 de janeiro - Sex: 9h às 16h / Sáb: 8h às 13h



Facilidade para o contribuinte

Segundo a administração municipal, a Fazenda Volante é uma ferramenta essencial para aproximar o governo da comunidade, garantindo que ninguém deixe de aproveitar os benefícios do REFIS por falta de tempo ou dificuldade de locomoção até a sede da Prefeitura.