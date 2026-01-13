Os pontos de hidratação gratuitos ficam em lugares de grande circulação de pessoas. - Divulgação

Os pontos de hidratação gratuitos ficam em lugares de grande circulação de pessoas.Divulgação

Publicado 13/01/2026 11:08 | Atualizado 13/01/2026 11:10

A Prefeitura de Guapimirim reforçou as ações de proteção à população diante do alerta de calor excessivo emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. O município está entre as cidades classificadas em nível Laranja, que indica calor severo, com possibilidade de avanço para nível Vermelho (calor extremo) nos próximos dias, conforme monitoramento do Centro de Inteligência em Saúde do RJ (CIS/SES-RJ).



Como medida preventiva e de cuidado com a saúde pública, Guapimirim mantém pontos de hidratação gratuitos espalhados por toda a região central da cidade, permitindo que moradores, trabalhadores, visitantes e também os animais tenham acesso à água potável durante o período de altas temperaturas. A iniciativa tem como objetivo reduzir os riscos de desidratação, insolação e outros problemas provocados pelo calor intenso.



O monitoramento das temperaturas é realizado por meio do Índice de Excesso de Calor (EHF), que compara a previsão dos próximos dias com a média histórica dos últimos 30 anos. O nível Vermelho, considerado raro, representa risco elevado à saúde, especialmente para idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas.



A Prefeitura orienta a população a adotar cuidados simples e eficazes, como manter-se hidratada, usar roupas leves e claras, evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h e utilizar proteção solar, como chapéus, bonés e protetor solar. Em caso de sintomas como tontura, fraqueza ou mal-estar, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde.







Com ações preventivas e estrutura de apoio à população, a Prefeitura de Guapimirim reafirma seu compromisso com o bem-estar coletivo, reforçando que os pontos de hidratação são uma política de cuidado acessível, gratuita e voltada tanto às pessoas quanto aos animais, especialmente em períodos de calor extremo.