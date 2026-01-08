Guapimirim estimula emplacamento de carros no município. - Divulgação

Publicado 08/01/2026 10:39

Os proprietários de veículos em Guapimirim, ou aqueles que planejam transferir a documentação para a cidade, ganharam um incentivo extra neste início de ano. A Prefeitura de Guapimirim reforçou a campanha de conscientização sobre a importância do emplacamento local, oferecendo um benefício de 10% de cashback (dinheiro de volta) sobre o valor pago no IPVA.

A iniciativa visa não apenas aliviar o orçamento do cidadão, mas também fortalecer a arrecadação municipal. De acordo com as normas tributárias, 50% de todo o valor arrecadado com o IPVA pertence ao município onde o veículo está registrado. Ou seja, ao manter o emplacamento em Guapimirim, o motorista garante que os recursos sejam aplicados diretamente em melhorias na infraestrutura, saúde e educação da própria região.

Como funciona o benefício?

O programa de incentivo é válido tanto para veículos zero quilômetro quanto para quem realizar a transferência de domicílio fiscal do automóvel para Guapimirim. O "cashback" funciona como um reembolso de parte do imposto, servindo como um fôlego financeiro para o proprietário.

"É uma via de mão dupla: o morador economiza e a cidade ganha fôlego para realizar novas obras e serviços. É o dinheiro do imposto retornando de forma visível para quem vive aqui", afirmou a prefeita de Guapimirim, Marina Rocha.

Onde fazer?

Para realizar o procedimento de emplacamento ou transferência, o proprietário deve se dirigir ao posto do Detran-RJ em Guapimirim, localizado no bairro Bananal. É necessário estar com a documentação do veículo e o comprovante de residência atualizados.

Serviço:

O que: Campanha de emplacamento com 10% de cashback.

Onde: Posto do Detran no Bananal, Guapimirim.

Objetivo: Reverter 50% do valor do IPVA em investimentos diretos para o município.