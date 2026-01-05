Refis foi prorrogado em GuapimirimDivulgação
A iniciativa visa facilitar a vida do contribuinte que, por motivos financeiros, não conseguiu quitar seus compromissos em dia. O maior atrativo do programa é a redução drástica dos encargos: dependendo da forma de pagamento, o cidadão pode obter até 100% de desconto sobre juros e multas.
Condições de Pagamento
Descontos: Redução de até 100% em juros e multas moratórias.
Parcelamento: Possibilidade de dividir o montante em até 15 vezes.
Facilidade: Todo o processo pode ser feito de forma digital.
Modernização no Atendimento
Pelo app, disponível para Android e iOS, é possível consultar os valores devidos, escolher a melhor condição de parcelamento e gerar o boleto de pagamento de forma imediata.
"Ficar em dia com o município é fundamental para que a prefeitura continue investindo em áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura", disse a prefeita Marina Rocha em nota.
