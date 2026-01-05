Refis foi prorrogado em Guapimirim - Divulgação

Publicado 05/01/2026 13:31

Os moradores de Guapimirim que possuem débitos com o município ganharam um fôlego extra para começar o ano com as contas em dia. A Prefeitura confirmou a prorrogação do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), oferecendo condições especiais para a regularização de tributos atrasados, como o IPTU e taxas diversas.



A iniciativa visa facilitar a vida do contribuinte que, por motivos financeiros, não conseguiu quitar seus compromissos em dia. O maior atrativo do programa é a redução drástica dos encargos: dependendo da forma de pagamento, o cidadão pode obter até 100% de desconto sobre juros e multas.



Condições de Pagamento



Para quem não pode quitar a dívida à vista, o programa oferece flexibilidade no parcelamento. Confira os principais benefícios:



Descontos: Redução de até 100% em juros e multas moratórias.



Parcelamento: Possibilidade de dividir o montante em até 15 vezes.



Facilidade: Todo o processo pode ser feito de forma digital.



Modernização no Atendimento



Seguindo a tendência de digitalização dos serviços públicos, a Prefeitura de Guapimirim reforça que não é necessário enfrentar filas para aderir ao REFIS. O contribuinte pode resolver as pendências através do aplicativo Nossa Guapi, disponível para smartphones.



Pelo app, disponível para Android e iOS, é possível consultar os valores devidos, escolher a melhor condição de parcelamento e gerar o boleto de pagamento de forma imediata.