Prefeitura de Guapimirim abre inscrições para Bolsa Atleta e Bolsa TécnicoDivulgação

Publicado 30/12/2025 08:20

A Prefeitura de Guapimirim, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, anunciou a abertura do período de inscrições e renovações para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico. A iniciativa busca fomentar o cenário esportivo da região, oferecendo suporte financeiro para atletas e treinadores que representam o município em competições.

O programa é uma das principais ferramentas da gestão municipal para garantir que talentos locais tenham condições de manter seus treinamentos e custear despesas relacionadas a competições, fortalecendo a base esportiva da cidade.

Como participar

Os interessados, tanto para novas concessões quanto para a renovação do benefício, devem ficar atentos ao prazo, que é curto: as inscrições ocorrem de 05 a 16 de janeiro.

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer presencialmente à sede da Secretaria, munido da documentação necessária para comprovar o vínculo com o esporte e os critérios de elegibilidade previstos no regulamento do programa.

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Endereço: Av. Dedo de Deus, 820, Guapimirim.