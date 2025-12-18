Fantástico Natal de Guapimirim 2025.Divulgação

A inauguração do Fantástico Natal de Guapimirim foi um espetáculo de luzes e alegria. Milhares de pessoas compareceram ao evento na última terça (16), que teve como ponto alto, o show de drones, uma queima de fogos sem estampido e o acendimento da Praça do Papai Noel.
Show de drones iluminou o céu de Guapimirim - Divulgação
A prefeita Marina Rocha falou sobre o momento:
"É muito gratificante proporcionar isso para as pessoas. Ver a alegria das crianças vendo um evento tão bonito assim é o que me enche de alegria e me renova".
O Fantástico Natal de Guapimirim funcionará até o dia 28 de janeiro, de terça a domingo, das 18h às 00h. Todas as atrações são gratuitas.
Fantástico Natal de Guapimirim 2025.
Show de drones iluminou o céu de Guapimirim