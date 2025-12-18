Fantástico Natal de Guapimirim 2025.Divulgação
Abertura do Fantástico Natal de Guapi encanta com show de drones e queima de fogos sem estampido
Abertura do Fantástico Natal de Guapi encanta com show de drones e queima de fogos sem estampido
Papai Noel da Gente: evento reúne milhares de pessoas em tarde de muita alegria
Ação da ACEG emocionou crianças com a chegada do Bom Velhinho de helicóptero.
ACEG promove 'Natal da Gente' neste domingo com distribuição de brinquedos e prêmios para crianças.
JUSTIÇA LIBERA FANTÁSTICO NATAL DE GUAPIMIRIM
Decisão do TJ-RJ acolheu defesa do município; prefeitura destaca importância do evento para o turismo e economia local
Guapimirim zera fila de creche para 2026: 398 crianças garantidas
Município assegura vaga para todas as inscrições registradas, cumprindo compromisso com a Educação Infantil.
67ª DP prende investigado por sequestro e extorsão contra taxista
Vítima foi rendida em Guapimirim e levada sob restrição de liberdade até a Avenida Brasil, no Rio, onde conseguiu fugir.
