Papai Noel chegará de helicóptero em Guapimirim no próximo domingo. - Divulgação

Publicado 12/12/2025 09:39 | Atualizado 12/12/2025 09:40

A Associação Comercial e Empresarial de Guapimirim (ACEG @aceguapimirim) realiza neste domingo, 14 de dezembro, a partir das 8h, o evento "Natal da Gente" no Campo do Modelo. A ação visa proporcionar um dia de festa e alegria para as crianças da cidade, marcando o início das celebrações de fim de ano no município.

O ponto central da programação será a aguardada chegada do Papai Noel, que fará uma entrada triunfal de helicóptero para a surpresa do público presente. A iniciativa da ACEG busca resgatar a magia natalina e oferecer um momento especial para toda a comunidade.

Além do espetáculo aéreo, o evento contará com a distribuição de brindes, brinquedos e o sorteio de prêmios para os participantes. A organização reforça que a festa é aberta a todos e que o objetivo é levar o espírito de união e esperança do Natal para Guapimirim.

Serviço:

Evento: Natal da Gente

Data: Domingo, 14 de dezembro

Hora: A partir das 8h

Local: Campo do Modelo, Guapimirim

Realização: ACEG (@aceguapimirim)