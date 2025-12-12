Papai Noel chegará de helicóptero em Guapimirim no próximo domingo.Divulgação
Papai Noel da gente: o bom velhinho chega de helicóptero em Guapimirim
ACEG promove 'Natal da Gente' neste domingo com distribuição de brinquedos e prêmios para crianças.
JUSTIÇA LIBERA FANTÁSTICO NATAL DE GUAPIMIRIM
Decisão do TJ-RJ acolheu defesa do município; prefeitura destaca importância do evento para o turismo e economia local
Guapimirim zera fila de creche para 2026: 398 crianças garantidas
Município assegura vaga para todas as inscrições registradas, cumprindo compromisso com a Educação Infantil.
67ª DP prende investigado por sequestro e extorsão contra taxista
Vítima foi rendida em Guapimirim e levada sob restrição de liberdade até a Avenida Brasil, no Rio, onde conseguiu fugir.
Guapimirim une esporte e solidariedade em evento inédito da ACEG
100% das inscrições do 1º Pedal, Corrida e Caminhada serão revertidas em cestas de Natal para instituições locais.
Prefeitura de Guapimirim se pronuncia sobre Fantástico Natal de Guapi
Nota oficial veio após Ministério Público suspender a montagem do evento na cidade.
