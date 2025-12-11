Fantástico Natal de Guapimirim - Divulgação

Fantástico Natal de GuapimirimDivulgação

Publicado 11/12/2025 12:03 | Atualizado 11/12/2025 12:03

A Prefeitura de Guapimirim confirmou, nesta quinta-feira (11), que o Fantástico Natal de Guapi 2025 está confirmado. A realização do evento foi autorizada após uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que aceitou os argumentos da defesa apresentada pelo município.

O evento, que se tornou um marco turístico na região da Baixada Fluminense e Serra Verde Imperial, havia sido alvo de questionamentos, mas a administração municipal garantiu a retomada imediata dos preparativos. A prefeitura informou que novos detalhes sobre a programação e horários serão divulgados nas próximas horas.

Em comunicado, o Executivo municipal reforçou o respeito ao Ministério Público e reiterou que o evento é vital para o aquecimento da economia local e geração de renda na cidade.

Confira abaixo a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Guapimirim na íntegra:

Nota Oficial - Fantástico Natal de Guapimirim

A Prefeitura de Guapimirim informa que, por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi autorizada a retomada e realização do Fantástico Natal de Guapi 2025, atendendo à defesa apresentada pelo Município.

Nas próximas horas, daremos mais informações.

A administração municipal reconhece e valoriza o trabalho do Ministério Público, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e a harmonia entre os poderes, princípios que norteiam todas as nossas ações.

Agradecemos o carinho, a torcida e as orações de todos que compreendem a importância do Fantástico Natal para o fortalecimento do turismo, da economia local e do espírito natalino que une nossa cidade.

Viva o Natal! Viva Guapimirim!