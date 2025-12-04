Nova Praça do Parque Santa Eugênia em GuapimirimDivulgação
O evento de inauguração, que contou com a presença de diversas autoridades e moradores, marcou a entrega de um equipamento público que promete ser um novo ponto de encontro e convivência na região.
Nova Opção de Lazer e Convivência
"Entregar uma praça como esta, moderna e acolhedora, é mais do que cumprir uma promessa: é investir diretamente na felicidade e na saúde da nossa população. O Parque Santa Eugênia merecia um espaço assim, onde as famílias possam se reunir, onde as crianças possam brincar com segurança e onde a vida comunitária possa florescer. Este é o nosso compromisso: fazer de Guapimirim um lugar cada vez melhor para todos," declarou a prefeita Marina.
Esporte e Lazer Acessíveis
"Esta nova praça é um presente para o esporte e o lazer em Guapimirim. Nela, vemos a oportunidade de tirar nossos jovens das ruas, oferecer uma alternativa saudável de diversão para as crianças e, principalmente, garantir que todos tenham acesso a um local digno para a prática de exercícios e o descanso. Seguiremos trabalhando para levar mais equipamentos de qualidade como este para todos os bairros da nossa cidade," afirmou o Secretário Jean Cardoso.
A nova praça do Parque Santa Eugênia já está de portas abertas para receber os moradores, que agora contam com mais um local de lazer na cidade.
