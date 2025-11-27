Fan Fest promete agitar Guapimirim na final da Taça Libertadores. - Divulgação

Publicado 27/11/2025 16:23 | Atualizado 27/11/2025 16:28

Em clima de festa pelos seus 35 anos de emancipação, Guapimirim, vai parar neste sábado (29 de novembro) para uma grande celebração esportiva e musical. A prefeitura da cidade preparou um evento especial para reunir a torcida local: a transmissão ao vivo, em um super telão, do clássico entre Flamengo e Palmeiras.

A concentração será no Boulevard da Praça da Emancipação, com início marcado para as 16h. Além da emoção do jogo, a festa contará com música e muita animação. Os DJs CDC, Louise e Rugalzinho estão escalados para garantir o clima de celebração e fazer a alegria dos presentes.

A organização convida todos os moradores a trazerem sua energia e o time do coração para vibrar e celebrar mais este momento especial dos 35 anos de Guapi.

Atenção: Para a segurança de todos os participantes, é expressamente proibida a entrada no local com garrafas de vidro.

O evento promete ser um ponto alto nas comemorações de aniversário da cidade, unindo esporte, música e lazer para toda a família.