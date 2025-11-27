Fan Fest promete agitar Guapimirim na final da Taça Libertadores.Divulgação
Telão e festa para Flamengo x Palmeiras em Guapimirim
Cidade reúne torcedores no Boulevard da Praça da Emancipação neste sábado com show de DJs na final da Taça Libertadores da América.
Obra vai transformar principal via de Guapimirim
Obra de recapeamento na Estrada do Bananal e na Rua José Carlos do Prado, fruto de parceria entre Governo do Estado e Prefeitura, promete vias totalmente renovadas para a população.
Guapimirim celebra 35 anos de emancipação em sessão solene
Cerimônia aconteceu na Casa de Vizeu e reuniu políticos e autoridades.
Fantástico Natal de Guapimirim começa em 5 de dezembro
Prefeita Marina Rocha anuncia data de início do maior Natal gratuito e inclusivo do estado do Rio de Janeiro.
Guapimirim cria Coordenação Municipal de Saúde da População Negra
Nova estrutura reforça ações de equidade e combate ao racismo institucional no município.
Espetáculo "A Família Perfeita" promete agirtar Guapimirim
Apresentação gratuita e aberta ao público ocorre no dia 21 de novembro, às 18h, com humor e diversão para todas as idades no Centro Cultural.
