Vereadores do município e autoridades presentes na Casa de Vizeu, em comemoração ao aniversário de 35 anos do município. - Divulgação

Publicado 25/11/2025 17:20

Marlon Rocha, presidente da Câmara Municipal de Guapimirim Divulgação

A Câmara Municipal de Guapimirim realizou, na noite de ontem (24), uma sessão solene em homenagem aos 35 anos da emancipação político-administrativa do município. O evento aconteceu na Casa de Vizeu e reuniu autoridades, lideranças locais e representantes da sociedade civil.

A cerimônia foi presidida pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Marlon Rocha, que destacou o simbolismo da data e o papel do Legislativo no fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da cidade.

Prefeita Marina Rocha, em discurso durante sessão solene da Câmara Municipal de Guapimirim. Divulgação



A prefeita Marina Rocha participou do evento ao lado do vice-prefeito, Natalício da Farmácia. Em seu discurso, Marina ressaltou os avanços recentes do município e a importância da união entre os poderes.

“Guapimirim vive um novo tempo, construído com trabalho, responsabilidade e parceria. Celebrar nossos 35 anos é reafirmar o compromisso com uma cidade que cresce, se moderniza e cuida das pessoas”, afirmou.





Deputado estadual Júlio Rocha durante cerimônia de comemoração dos 35 anos de Guapimirim. Divulgação

O deputado estadual Júlio Rocha também marcou presença na solenidade. Ele destacou a relevância histórica da emancipação e reforçou seu apoio às iniciativas que impulsionam o desenvolvimento regional.

“Guapimirim tem uma trajetória de luta e conquistas. É uma cidade que merece cada investimento e cada esforço para continuar avançando. Estarei sempre ao lado do município para garantir mais oportunidades e qualidade de vida para a população”, declarou.



Durante a cerimônia, foram entregues títulos de Cidadão Guapimiriense e medalhas Dedo de Deus, a mais alta honraria concedida pelo município, em reconhecimento a pessoas que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de Guapimirim.