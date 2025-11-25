Vereadores do município e autoridades presentes na Casa de Vizeu, em comemoração ao aniversário de 35 anos do município.Divulgação

Marlon Rocha, presidente da Câmara Municipal de Guapimirim
Marlon Rocha, presidente da Câmara Municipal de GuapimirimDivulgação
A Câmara Municipal de Guapimirim realizou, na noite de ontem (24), uma sessão solene em homenagem aos 35 anos da emancipação político-administrativa do município. O evento aconteceu na Casa de Vizeu e reuniu autoridades, lideranças locais e representantes da sociedade civil.
A cerimônia foi presidida pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Marlon Rocha, que destacou o simbolismo da data e o papel do Legislativo no fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da cidade.
Prefeita Marina Rocha, em discurso durante sessão solene da Câmara Municipal de Guapimirim.
Prefeita Marina Rocha, em discurso durante sessão solene da Câmara Municipal de Guapimirim.Divulgação


A prefeita Marina Rocha participou do evento ao lado do vice-prefeito, Natalício da Farmácia. Em seu discurso, Marina ressaltou os avanços recentes do município e a importância da união entre os poderes.
“Guapimirim vive um novo tempo, construído com trabalho, responsabilidade e parceria. Celebrar nossos 35 anos é reafirmar o compromisso com uma cidade que cresce, se moderniza e cuida das pessoas”, afirmou.

Deputado estadual Júlio Rocha durante cerimônia de comemoração dos 35 anos de Guapimirim.
Deputado estadual Júlio Rocha durante cerimônia de comemoração dos 35 anos de Guapimirim.Divulgação
O deputado estadual Júlio Rocha também marcou presença na solenidade. Ele destacou a relevância histórica da emancipação e reforçou seu apoio às iniciativas que impulsionam o desenvolvimento regional.
“Guapimirim tem uma trajetória de luta e conquistas. É uma cidade que merece cada investimento e cada esforço para continuar avançando. Estarei sempre ao lado do município para garantir mais oportunidades e qualidade de vida para a população”, declarou.

Durante a cerimônia, foram entregues títulos de Cidadão Guapimiriense e medalhas Dedo de Deus, a mais alta honraria concedida pelo município, em reconhecimento a pessoas que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de Guapimirim.
Vereadores do município e autoridades presentes na Casa de Vizeu, em comemoração ao aniversário de 35 anos do município.
Marlon Rocha, presidente da Câmara Municipal de Guapimirim
Prefeita Marina Rocha, em discurso durante sessão solene da Câmara Municipal de Guapimirim.
Deputado estadual Júlio Rocha durante cerimônia de comemoração dos 35 anos de Guapimirim.