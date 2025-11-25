A Câmara Municipal de Guapimirim realizou, na noite de ontem (24), uma sessão solene em homenagem aos 35 anos da emancipação político-administrativa do município. O evento aconteceu na Casa de Vizeu e reuniu autoridades, lideranças locais e representantes da sociedade civil.
A cerimônia foi presidida pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Marlon Rocha, que destacou o simbolismo da data e o papel do Legislativo no fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento da cidade.
A prefeita Marina Rocha participou do evento ao lado do vice-prefeito, Natalício da Farmácia. Em seu discurso, Marina ressaltou os avanços recentes do município e a importância da união entre os poderes.
“Guapimirim vive um novo tempo, construído com trabalho, responsabilidade e parceria. Celebrar nossos 35 anos é reafirmar o compromisso com uma cidade que cresce, se moderniza e cuida das pessoas”, afirmou.
O deputado estadual Júlio Rocha também marcou presença na solenidade. Ele destacou a relevância histórica da emancipação e reforçou seu apoio às iniciativas que impulsionam o desenvolvimento regional.
“Guapimirim tem uma trajetória de luta e conquistas. É uma cidade que merece cada investimento e cada esforço para continuar avançando. Estarei sempre ao lado do município para garantir mais oportunidades e qualidade de vida para a população”, declarou.
Durante a cerimônia, foram entregues títulos de Cidadão Guapimiriense e medalhas Dedo de Deus, a mais alta honraria concedida pelo município, em reconhecimento a pessoas que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento de Guapimirim.
