Campanha contra o HPV é prorrogada em Guapimirim. - Divulgação

Publicado 15/11/2025 10:21

A campanha de vacinação contra o HPV foi prorrogada até dezembro em Guapimirim, ampliando o público-alvo para jovens e adolescentes de 15 a 19 anos. A iniciativa tem o objetivo de aumentar a cobertura vacinal e proteger a população contra o Papilomavírus Humano, responsável por causar diversos tipos de câncer, como o de colo do útero, pênis e garganta.

Para receber a dose, basta comparecer à unidade de saúde mais próxima com a caderneta de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da imunização como forma eficaz de prevenção e convida todos os adolescentes a garantirem sua proteção antes do fim da campanha.