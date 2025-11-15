Campanha contra o HPV é prorrogada em Guapimirim.Divulgação
Campanha de vacinação contra HPV é ampliada até dezembro
Jovens e adolescentes de 15 a 19 anos podem se vacinar nas unidades de saúde de Guapimirim.
Campanha de vacinação contra HPV é ampliada até dezembro
Jovens e adolescentes de 15 a 19 anos podem se vacinar nas unidades de saúde de Guapimirim.
Guapimirim é destaque na nova plataforma global da Embratur
Montanhas e belezas naturais do município integram vitrine internacional do turismo de natureza
Fantástico Natal de Guapi é reconhecido como patrimônio do Estado
Celebração em Guapimirim ganha status de patrimônio por promover cultura, inclusão e desenvolvimento regional.
Guapimirim digitaliza processos das pastas do Ambiente e Urbanismo
Serviços poderão ser solicitados on-line pelo aplicativo Nossa Guapi.
Inscrições abertas para curso gratuito de dança do RJ+ Cultura
Aulas contemplam diversos estilos e valorizam a cultura local; inscrições vão até 10 de novembro.
Príncipe William visita manguezal em Guapi e elogia ações ambientais
Herdeiro britânico conheceu projetos de recuperação da Área de Proteção Ambiental e destacou a importância dos manguezais para o equilíbrio climático.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.