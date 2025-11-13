Guapimirim é destaque em nova plataforma da Embratur - Divulgação

Publicado 13/11/2025 09:28

Guapimirim ganhou destaque internacional ao ser incluída na nova plataforma Parques Naturais, lançada pela Embratur em parceria com o Instituto Semeia, durante a WTM Londres 2025 — uma das maiores feiras de turismo do mundo. O portal apresenta os principais parques e áreas naturais do Brasil como destinos de turismo sustentável e de experiências autênticas, conectando o visitante às riquezas ambientais e culturais do país.

O município da Região Serrana fluminense aparece entre os destinos que representam o turismo de natureza no estado do Rio de Janeiro, com o Dedo de Deus e as montanhas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos figurando entre as paisagens mais emblemáticas do Brasil.

De acordo com a Embratur, a plataforma reúne roteiros que valorizam a biodiversidade, a cultura local e o ecoturismo, estimulando o desenvolvimento sustentável de comunidades e o contato direto com a natureza. Os primeiros circuitos apresentados são a Rota das Emoções e os Parques da Amazônia Central, e novas regiões, incluindo trilhas, montanhas e parques de todo o país serão adicionadas nos próximos meses.

Para o secretário de Turismo de Guapimirim, Mário Seixas, o reconhecimento reforça o posicionamento do município como destino estratégico do turismo verde no estado:

“A Embratur tem realizado um trabalho consistente na promoção do turismo internacional, refletindo nos números recordes de turistas estrangeiros em nosso país. Guapimirim, com o Complexo do Dedo de Deus, destacado em sua nova plataforma promocional, também reflete o trabalho de posicionamento de destino de Turismo de Natureza realizado pela gestão municipal e por todos os agentes turísticos”, afirmou.

Com o lançamento da Parques Naturais, o Brasil abre uma nova janela para o mundo, convidando viajantes a conhecer florestas, praias, rios e comunidades que preservam saberes ancestrais e Guapimirim, com sua exuberância e hospitalidade, desponta como um dos símbolos desse novo momento do turismo nacional.